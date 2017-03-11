Асад: только Россия эффективно борется с ИГИЛ

Башар Асад поблагодарил Россию за помощь в борьбе с террористами в Сирии и выразил надежду на то, что война в стране закончится в 2017 году.
По словам сирийского президента, сегодня Россия — это единственная серьезная сторона, которая эффективно воюет с запрещенным «Исламским государством».
Башар Асад, президент Сирии: «Единственная серьезная сторона в этом отношении — это Россия, которая эффективно воюет с ИГ в кооперации с нами»
При этом Асад отметил, что любые иностранные войска, которые прибывают в Сирию без разрешения Дамаска, являются «захватническими». В связи с этим Асад подчеркнул, что сирийские власти не давали разрешения США размещать военных в районе города Манбидж в провинции Алеппо, передает РИА Новости.
Кроме того, Асад сообщил, что сейчас сирийские войска приближаются к Ракке, оплоту ИГИЛ. Именно освобождение этого города от террористов президент Сирии назвал приоритетом. При этом Асад отметил, что это не значит, что другие города не являются важной целью.
По словам Асада, освобождение Ракки и Дейр-Эз-Зора, находящихся под контролем боевиков, может занять несколько месяцев. При этом президент Сирии выразил надежду на то, что война в его стране закончится уже в 2017 году.
Башар Асад, президент Сирии: «У нас всегда есть надежда, что этот год будет последним. Однако, это война, поэтому нельзя точно знать, что может случиться».
Башар Асад, президент Сирии: «Единственная серьезная сторона в этом отношении — это Россия, которая эффективно воюет с ИГ в кооперации с нами»
При этом Асад отметил, что любые иностранные войска, которые прибывают в Сирию без разрешения Дамаска, являются «захватническими». В связи с этим Асад подчеркнул, что сирийские власти не давали разрешения США размещать военных в районе города Манбидж в провинции Алеппо, передает РИА Новости.
Кроме того, Асад сообщил, что сейчас сирийские войска приближаются к Ракке, оплоту ИГИЛ. Именно освобождение этого города от террористов президент Сирии назвал приоритетом. При этом Асад отметил, что это не значит, что другие города не являются важной целью.
По словам Асада, освобождение Ракки и Дейр-Эз-Зора, находящихся под контролем боевиков, может занять несколько месяцев. При этом президент Сирии выразил надежду на то, что война в его стране закончится уже в 2017 году.
Башар Асад, президент Сирии: «У нас всегда есть надежда, что этот год будет последним. Однако, это война, поэтому нельзя точно знать, что может случиться».
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