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  • 11.03, 13:27

Турция перестала принимать паромы из Крыма

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Турция перестала принимать паромы из Крыма

Турция перестала принимать паромы из Крыма

Турция закрыла свои порты для крымских судов, сообщили на полуострове.

Как сообщил директор компании-оператора паромной линии «Крымское морское агентство» Станислав Гвоздилов, Турция уже две недели не принимает паромы, идущие с полуострова. При этом свое решение турецкая сторона не объясняет.

По словам Гвоздилова, приостановка паромного сообщения сделала невозможными поставки продуктов и товаров из Турции на полуостров, передает РИА Новости.

Отметим, что паромное сообщение между Крымом и Турцией возобновилось в конце октября 2016 года. Тогда российский паром «Варяг» отправился из порта Севастополя в Зонгулдак. Всего в Турцию из Крыма ходило несколько паромов.

Напомним, что в сентябре 2016 года турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заверил своего украинского коллегу Петра Порошенко в том, что «возобновление диалога с Россией не повлияет на позицию Турции о непризнании аннексии Крыма и осуждении нарушения прав крымских татар».

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