Турция перестала принимать паромы из Крыма

Турция закрыла свои порты для крымских судов, сообщили на полуострове.
Как сообщил директор компании-оператора паромной линии «Крымское морское агентство» Станислав Гвоздилов, Турция уже две недели не принимает паромы, идущие с полуострова. При этом свое решение турецкая сторона не объясняет.
По словам Гвоздилова, приостановка паромного сообщения сделала невозможными поставки продуктов и товаров из Турции на полуостров, передает РИА Новости.
Отметим, что паромное сообщение между Крымом и Турцией возобновилось в конце октября 2016 года. Тогда российский паром «Варяг» отправился из порта Севастополя в Зонгулдак. Всего в Турцию из Крыма ходило несколько паромов.
Напомним, что в сентябре 2016 года турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заверил своего украинского коллегу Петра Порошенко в том, что «возобновление диалога с Россией не повлияет на позицию Турции о непризнании аннексии Крыма и осуждении нарушения прав крымских татар».
По словам Гвоздилова, приостановка паромного сообщения сделала невозможными поставки продуктов и товаров из Турции на полуостров, передает РИА Новости.
Отметим, что паромное сообщение между Крымом и Турцией возобновилось в конце октября 2016 года. Тогда российский паром «Варяг» отправился из порта Севастополя в Зонгулдак. Всего в Турцию из Крыма ходило несколько паромов.
Напомним, что в сентябре 2016 года турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заверил своего украинского коллегу Петра Порошенко в том, что «возобновление диалога с Россией не повлияет на позицию Турции о непризнании аннексии Крыма и осуждении нарушения прав крымских татар».
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