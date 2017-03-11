Как стать миллионером: эксперты раскрыли секреты богатства

Действительно ли богачи мыслят иначе, чем люди, готовые спустить все на удовлетворение базовых потребностей? Можно ли научиться быть богатым?
Всего 1% россиян считают себя богатыми. Таковы данные недавних соцопросов. Больше половины жителей (64%) нашей страны уверены — миллиарды сегодня не светят даже самому отчаянному трудоголику, а все бизнес-кормушки предприимчивые граждане поделили еще в 90-х. 45% опрошенных с сожалением признают: сколотить состояние они не смогут никогда. При этом 42% россиян даже не имеют такого желания, считая, что большие деньги приносят большие проблемы.
Между тем психологи давно заявили: «Богатство — это состояние ума». Сорвать куш в жизни может каждый. Достаточно начать жить по-новому. Вот список некоторых обязательных дел богатеев: они всегда составляют план на день, читают минимум 20 минут в день, решают проблемы по мере их поступления и каждый месяц заводят пару-тройку новых знакомств.
Еще одним секретом богатства поделился известный предприниматель Дмитрий Потапенко. Он не стесняется ездить на метро даже с миллионами в кармане. Бизнесмен уверен: красиво жить не запрещают себе лишь те, кому понты дороже денег. А миллионеру без комплексов все эти атрибуты красивой жизни ни к чему. Его и в гастроном премиум-класса не заманишь. Потапенко ходит за покупками в обычный сетевой гипермаркет.
Дмитрий Потапенко: «Покупать то же самое, что и здесь, только втридорога, чтобы что? Кому что доказать?»
Его логика проста: богатым становится тот, кто тратит меньше, чем зарабатывает. Он не покупает себе дорогих костюмов. И жену приучил не жить на широкую ногу — сапоги дороже 4,5 тысяч рублей для нее — непозволительная роскошь. На все необходимое семье Потапенко из пяти человек хватает 80 тысяч в месяц. По московским меркам — просто фантастика.
Приносят ли деньги счастье? Так ли одинаково рады своим миллионам все богачи? И так ли одинаково несчастны все бедняки? Ответы на эти и другие вопросы — в программе «Двойные стандарты».
Между тем психологи давно заявили: «Богатство — это состояние ума». Сорвать куш в жизни может каждый. Достаточно начать жить по-новому. Вот список некоторых обязательных дел богатеев: они всегда составляют план на день, читают минимум 20 минут в день, решают проблемы по мере их поступления и каждый месяц заводят пару-тройку новых знакомств.
Еще одним секретом богатства поделился известный предприниматель Дмитрий Потапенко. Он не стесняется ездить на метро даже с миллионами в кармане. Бизнесмен уверен: красиво жить не запрещают себе лишь те, кому понты дороже денег. А миллионеру без комплексов все эти атрибуты красивой жизни ни к чему. Его и в гастроном премиум-класса не заманишь. Потапенко ходит за покупками в обычный сетевой гипермаркет.
Дмитрий Потапенко: «Покупать то же самое, что и здесь, только втридорога, чтобы что? Кому что доказать?»
Его логика проста: богатым становится тот, кто тратит меньше, чем зарабатывает. Он не покупает себе дорогих костюмов. И жену приучил не жить на широкую ногу — сапоги дороже 4,5 тысяч рублей для нее — непозволительная роскошь. На все необходимое семье Потапенко из пяти человек хватает 80 тысяч в месяц. По московским меркам — просто фантастика.
Приносят ли деньги счастье? Так ли одинаково рады своим миллионам все богачи? И так ли одинаково несчастны все бедняки? Ответы на эти и другие вопросы — в программе «Двойные стандарты».
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