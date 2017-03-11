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  • 11.03, 11:55

В Пермском крае крыша дома рухнула под тяжестью снега

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В Пермском крае крыша дома рухнула под тяжестью снега

В Пермском крае крыша дома рухнула под тяжестью снега

В Пермском крае крыша дома рухнула под тяжестью снега
  • Фото: ЧП ДТП Пермь /vk.com

    • В поселке Скальный в Пермском крае 12 человек эвакуированы из жилого дома.

    Выводить людей на улицу пришлось из-за того, что крыша двухэтажного здания обрушилась под тяжестью снега. Погибших и пострадавших в результате ЧП нет.

    Эвакуированных жильцов временно разместили в школе. В ближайшее время будет решен вопрос о дальнейшем месте их проживания, передает ТАСС.

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