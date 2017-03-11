Быстрая разморозка рыбы и чистка овощей: шеф-повара раскрыли свои секреты

Профессиональные повара поделились своими секретами, которые может использовать на кухне любая хозяйка.
Тем, кто не любят тратить на готовку много времени, нужно научиться быстро чистить овощи. Например, чеснок можно положить на блюдце и на 10 секунд отправить в СВЧ. После этого шелуха сама отойдет. Если нет микроволновки, можно замочить в горячей воде.
Упростить можно и размораживание рыбы. Надо положить ее в холодную соленую воду. На килограмм рыбы — 2 литра воды и 15–20 граммов соли, которая ускоряет таяние льда. Чтобы после разморозки рыба легче чистилась, нужно ошпарить ее кипятком и сразу положить в воду со льдом на несколько минут. Теперь кожа легко снимается и без ножа. Таким же способом можно почистить картофель в мундире.
Есть приемы и для быстрой нарезки овощей и фруктов. Например, авокадо нужно нарезать полосками или ромбами и ложкой вынуть из кожуры. Если плод спелый, сделать это не составит труда. Легко можно расправиться и с арбузом. Его надо сначала разделить пополам, затем сделать в кожуре отверстия и вставить в них шпажки. Остается только нарезать на кусочки, после чего можно подавать.
Свои тонкости есть даже в таком простом деле, как варка макарон. Их засыпают в кипящую воду, буквально пару минут варят на сильном огне, потом он убавляется и паста томится, чтобы пузырьки воды не разрушали структуру макарон.
Сложнее всего с выпечкой. Как приготовить хлеб с хрустящей корочкой и не пересушить его? В таком горячем деле важную роль играет лед. Его кладут в духовку вместе с тестом. Лед попадает на керамическую поверхность, сначала тает, потом испаряется, конденсат оседает на корке будущего хлеба, увлажняя тем самым тесто и помогая ему лучше подниматься.
О других кулинарных приемах и хитростях, позволяющих сэкономить время и улучшить вкус блюд, смотрите в программе «Еда живая и мертвая».
Упростить можно и размораживание рыбы. Надо положить ее в холодную соленую воду. На килограмм рыбы — 2 литра воды и 15–20 граммов соли, которая ускоряет таяние льда. Чтобы после разморозки рыба легче чистилась, нужно ошпарить ее кипятком и сразу положить в воду со льдом на несколько минут. Теперь кожа легко снимается и без ножа. Таким же способом можно почистить картофель в мундире.
Есть приемы и для быстрой нарезки овощей и фруктов. Например, авокадо нужно нарезать полосками или ромбами и ложкой вынуть из кожуры. Если плод спелый, сделать это не составит труда. Легко можно расправиться и с арбузом. Его надо сначала разделить пополам, затем сделать в кожуре отверстия и вставить в них шпажки. Остается только нарезать на кусочки, после чего можно подавать.
Свои тонкости есть даже в таком простом деле, как варка макарон. Их засыпают в кипящую воду, буквально пару минут варят на сильном огне, потом он убавляется и паста томится, чтобы пузырьки воды не разрушали структуру макарон.
Сложнее всего с выпечкой. Как приготовить хлеб с хрустящей корочкой и не пересушить его? В таком горячем деле важную роль играет лед. Его кладут в духовку вместе с тестом. Лед попадает на керамическую поверхность, сначала тает, потом испаряется, конденсат оседает на корке будущего хлеба, увлажняя тем самым тесто и помогая ему лучше подниматься.
О других кулинарных приемах и хитростях, позволяющих сэкономить время и улучшить вкус блюд, смотрите в программе «Еда живая и мертвая».
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