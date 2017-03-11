Голубцы, долма и их родственники: почему голубиное мясо заменили фаршем

Одним из самых уютных и домашних блюд считаются голубцы. У них есть масса вариаций в разных кухнях мира, но общая идея остается неизменной, но при этом внутри может быть и не мясо.
Когда слышишь слово «голубец», неизбежно возникает ассоциация с птицей. Случайно ли это? Во Франции голубиное мясо использовали всегда, раньше оно было довольно популярно из-за своей доступности. Намного позже этот продукт превратился в ингредиент высокой кухни.
В старину готовили голубиное мясо в савойской капусте. Существует легенда, что именно так родилось то блюдо, которое мы называем голубцами. Потом кто-то придумал упростить и удешевить рецепт и положил внутрь просто фарш.
Есть мнение, что прародителем наших голубцов является долма — фарш, завернутый в виноградные листья. Они были выбраны, по одной из версий, из-за своих бактерицидных свойств. Попросту говоря, в виноградных листьях мясо дольше сохраняет свою свежесть. Материал о древних легендах и рецептах голубцов смотрите в программе «Еда живая и мертвая».
В старину готовили голубиное мясо в савойской капусте. Существует легенда, что именно так родилось то блюдо, которое мы называем голубцами. Потом кто-то придумал упростить и удешевить рецепт и положил внутрь просто фарш.
Есть мнение, что прародителем наших голубцов является долма — фарш, завернутый в виноградные листья. Они были выбраны, по одной из версий, из-за своих бактерицидных свойств. Попросту говоря, в виноградных листьях мясо дольше сохраняет свою свежесть. Материал о древних легендах и рецептах голубцов смотрите в программе «Еда живая и мертвая».
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