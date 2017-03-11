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  • 11.03, 10:25

Под Челябинском две легковушки столкнулись лоб в лоб, четверо погибших

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Под Челябинском две легковушки столкнулись лоб в лоб, четверо погибших

Под Челябинском две легковушки столкнулись лоб в лоб, четверо погибших

Под Челябинском две легковушки столкнулись лоб в лоб, четверо погибших
  • Фото: 74.мвд.рф

    • Лобовое столкновение двух отечественных легковушек в Челябинской области унесло жизни четверых мужчин.

    Смертельное ДТП произошло в пятницу вечером в Троицком районе Челябинской области, сообщает пресс-центр ГУМВД России по региону. Там на 32-м километре автодороги Троицк — Степное в результате лобового столкновения автомобилей «ВАЗ- 21083» и «ВАЗ-21099» погибли четыре человека.

    Жертвами ДТП стали управлявший автомобилем «ВАЗ-21093» мужчина 1984 года рождения, водитель второй машины — мужчина 1987 года рождения, и два его пассажира — оба мужчины, 37 и 36 лет.

    В настоящее время сотрудники полиции проводят необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего.

    Под Челябинском две легковушки столкнулись лоб в лоб, четверо погибших. ДТП, Челябинск. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Под Челябинском две легковушки столкнулись лоб в лоб, четверо погибших. ДТП, Челябинск. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ
    Фото: 74.мвд.рф

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