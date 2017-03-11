Российские мусульмане вынуждены экономить из-за подорожавших поездок в Мекку

Мусульмане России столкнулись с неприятным сюрпризом. Саудовская Аравия резко подняла цены на паломничество к святым местам. По квоте для нашей страны в хадж в этом году отправятся больше 20 тысяч человек. Каждый третий — житель Дагестана. Однако подорожавшие путевки уже заставили часть верующих серьезно экономить или вовсе отказаться от поездки в Мекку.

В доме имама одной из мечетей Махачкалы в последние дни особенно многолюдно. Верующих беспокоят новости из Саудовской Аравии. Власти этой страны неожиданно для паломников подняли цены на посещение святых мест, некоторые услуги подорожали в несколько раз.



Шамиль Гаджирагимов, имам квартальной мечети: «Есть много людей, которые отказались, которые хотели поехать с женой, но пришлось оставить жену, сами оформились. Денег не хватило».



Гаджирагимовы всей семьей хотели посетить святые места. Теперь долгожданная поездка под вопросом. До подорожания успели оформить 3 путевки. Нужно купить столько же, но уже по новой цене. Размер доплаты составит от 20 до 50 тысяч рублей за человека.



Шахизин Алибеков: «Конечно, тяжело, но все-таки люди умудряются на чем-то экономить, на животе могут экономить, на бытовых вещах. Стремление, жажда исполнить долг и познать Аллаха превыше всего».



Теперь самый бюджетный вариант поездки обойдется в 140 тысяч рублей. Средний ежемесячный доход жителя республики не превышает 15 тысяч. На поездку многие верующие откладывали деньги годами.



Булат Курбанов, представитель туроператора: «Некоторых это беспокоит, некоторых тревожит. Любое подорожание, конечно, сказывается на возможности совершить хадж, не у всех одинаковые возможности. Для кого-то подорожание существенно, для кого-то не очень».



Пока туроператоры пересматривают ценовую политику, дипломаты двух стран продолжают переговоры. Впрочем, маловероятно, что для россиян сделают исключение. Поездка подорожала для мусульман всего мира. А тех, кто повторно совершает хадж, власти Саудовской Аравии теперь обязали оплатить специальную госпошлину.



Анвар Залибеков: «На сам хадж — 200–300 долларов, плюс еще 500 долларов — а повторное посещение. Конечно, человек задумается, ехать в хадж или нет».



Последние годы экономику Саудовской Аравии нешуточно лихорадит. Цены на нефть упали, а вместе с ними и поступления в казну. Хадж — традиционная статья доходов этого государства, не такая прибыльная, как продажа черного золота, зато стабильная. Во время паломничества сюда ежегодно съезжаются десятки миллионов человек.



По квоте, выделяемой Саудовской Аравией, более 20 тысяч российских мусульман должны отправиться к святым местам Мекки и Медины. Почти треть из них — жители Дагестана.



Хотя бы раз в жизни каждому мусульманину необходимо совершить хадж. Причем важно, чтобы деньги были заработаны честным трудом, это обязательное условие обряда. Кроме того, перед поездкой паломнику необходимо погасить все задолженности и штрафы. Это не считается большим грехом, но все же нежелательно, да и при пересечении границы к путнику могут возникнуть вопросы.



Шамиль говорит, что не откажется от поездки. Недостающие 70 тысяч рублей он собирается накопить, поэтому спешно перекраивает семейный бюджет. Времени на сбор средств и подготовку документов осталось не так много, первые паломники поедут в Саудовскую Аравию уже летом. Как передает корреспондент НТВ Омар Магомедов, после возвращения каждый мусульманин будет иметь право добавить к своему имени слово «хаджи», что означает «был в хадже».