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  • 11.03, 08:53
В штате Айова поезд со спиртом сошел с рельсов и загорелся: видео. США, железные дороги, поезда. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

В штате Айова поезд со спиртом сошел с рельсов и загорелся: видео

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В штате Айова поезд со спиртом сошел с рельсов и загорелся: видео

В штате Айова поезд со спиртом сошел с рельсов и загорелся: видео

В штате Айова поезд со спиртом сошел с рельсов и загорелся: видео

    В США сошел с рельсов поезд со спиртом. ЧП произошло в штате Айова в 1:00 по местному времени (10:00 по Москве).

    После крушения состав вспыхнул. Обоим машинистам удалось спаслись, жителей ближайших населенных пунктов эвакуировали.

    Большую часть цистерн с этанолом отцепили и отогнали подальше от огня, остальные танкеры продолжали гореть даже через несколько часов после случившегося. Информация о пострадавших не поступала.

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