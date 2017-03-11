В штате Айова поезд со спиртом сошел с рельсов и загорелся: видео

В США сошел с рельсов поезд со спиртом. ЧП произошло в штате Айова в 1:00 по местному времени (10:00 по Москве).

После крушения состав вспыхнул. Обоим машинистам удалось спаслись, жителей ближайших населенных пунктов эвакуировали.



Большую часть цистерн с этанолом отцепили и отогнали подальше от огня, остальные танкеры продолжали гореть даже через несколько часов после случившегося. Информация о пострадавших не поступала.