Российская военная полиция обеспечивает порядок на улицах сирийского поселка

В Дамаск прибыла российская военная полиция. Она будет обеспечивать безопасность в пригородах сирийской столицы.

«Красные береты» сопроводили гуманитарный груз в Восточную Гуту. Под их присмотром жителям одного из поселков передали несколько тонн продуктов.



Ахмад ибн-Ибрагим, глава администрации п. Катана: «Мы очень рады тому, что российские военные помогают нам. У нас маленький спокойный поселок, но и в таких условиях нужно следить за порядком. Уверен, что ваши ребята подадут пример нашим мальчишкам, которые также захотят пойти в армию и служить на благо родины»



Артём Кожин, заместитель командира батальона: «Наша основная задача на период проведения гуманитарных акций — это соблюдение правопорядка на улицах и в местах выдачи гуманитарной помощи. Такие акции проводятся практически ежедневно, поскольку все больше поселков подписывают соглашения о примирении сторон».



В Восточной Гуте действует режим прекращения огня, но находящиеся там боевики запрещенной в РФ экстремистской группировки «Джебхат-ан-Нусра» и других незаконных вооруженных формирований пытаются сорвать перемирие.