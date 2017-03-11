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  • 11.03, 10:25
Российская военная полиция обеспечивает порядок на улицах сирийского поселка. Сирия, армия и флот РФ, войны и вооруженные конфликты, гуманитарная помощь. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Российская военная полиция обеспечивает порядок на улицах сирийского поселка

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Российская военная полиция обеспечивает порядок на улицах сирийского поселка

Российская военная полиция обеспечивает порядок на улицах сирийского поселка

    В Дамаск прибыла российская военная полиция. Она будет обеспечивать безопасность в пригородах сирийской столицы.

    «Красные береты» сопроводили гуманитарный груз в Восточную Гуту. Под их присмотром жителям одного из поселков передали несколько тонн продуктов.

    Ахмад ибн-Ибрагим, глава администрации п. Катана: «Мы очень рады тому, что российские военные помогают нам. У нас маленький спокойный поселок, но и в таких условиях нужно следить за порядком. Уверен, что ваши ребята подадут пример нашим мальчишкам, которые также захотят пойти в армию и служить на благо родины»

    Артём Кожин, заместитель командира батальона: «Наша основная задача на период проведения гуманитарных акций — это соблюдение правопорядка на улицах и в местах выдачи гуманитарной помощи. Такие акции проводятся практически ежедневно, поскольку все больше поселков подписывают соглашения о примирении сторон».

    В Восточной Гуте действует режим прекращения огня, но находящиеся там боевики запрещенной в РФ экстремистской группировки «Джебхат-ан-Нусра» и других незаконных вооруженных формирований пытаются сорвать перемирие.

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