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  • 11.03, 08:53
Путин обсудил с членами Совбеза урегулирование сирийского конфликта. Путин, Сирия, Турция, Эрдоган, переговоры. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Путин обсудил с членами Совбеза урегулирование сирийского конфликта

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Путин обсудил с членами Совбеза урегулирование сирийского конфликта

Путин обсудил с членами Совбеза урегулирование сирийского конфликта

    Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности.

    Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, участники встречи обсудили актуальные вопросы внутрироссийской тематики, а также обменялись мнениями по урегулированию конфликта Сирии, в том числе с учетом состоявшихся переговоров с турецкой стороной.

    Накануне российский лидер принял в Кремле президента Турции Реджепа Эрдогана. По итогам встречи Владимир Путин заявил, что благодаря совместным действиям России, Турции и Ирана перемирие в САР в целом сохраняется.

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