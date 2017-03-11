Путин обсудил с членами Совбеза урегулирование сирийского конфликта

Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности.
Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, участники встречи обсудили актуальные вопросы внутрироссийской тематики, а также обменялись мнениями по урегулированию конфликта Сирии, в том числе с учетом состоявшихся переговоров с турецкой стороной.
Накануне российский лидер принял в Кремле президента Турции Реджепа Эрдогана. По итогам встречи Владимир Путин заявил, что благодаря совместным действиям России, Турции и Ирана перемирие в САР в целом сохраняется.
Накануне российский лидер принял в Кремле президента Турции Реджепа Эрдогана. По итогам встречи Владимир Путин заявил, что благодаря совместным действиям России, Турции и Ирана перемирие в САР в целом сохраняется.
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