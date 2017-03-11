Проект «Учитель для России» подтолкнул молодых педагогов к переезду в глубинку

В России наметился новый тренд в сфере образования. Все больше молодых учителей отправляются строить карьеру… в деревню. Благодаря госпрограмме в глубинку едут даже выпускники престижных столичных вузов. Поучаствовать в проекте непросто. Сначала нужно пройти тщательный отбор, затем 2 года повышать квалификацию, а потом преодолеть конкурс в 4 человека на место.

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Решение молодых преподавателей уехать из мегаполисов в глубинку удивило многих. Ольга — из Санкт-Петербурга, Мария — из Москвы. Обе выпускницы престижных вузов стали участницами проекта «Учитель для России». По сельскому бездорожью они идут к поставленной цели — стать выдающимися педагогами-энтузиастами.



Перебираясь из столицы в маленький городок, молодые специалисты готовили себя к разным испытаниям и сюрпризам. Признаются, что первый шок был приятным: большая современная школа на тысячу учеников, где стирается грань между городом и деревней.



Для Марии Напольских каждый урок — маленькая жизнь. Женщина доказывает, чтобы успешно учиться, необязательно сидеть за партой, можно ходить по классу, искать ответы на вопросы под музыку или на полу, устраивать море из букв, погружаясь в предмет с головой и с радостью.



Мария Напольских, учитель иностранных языков: «Я не хочу быть исключением, я хочу быть просто одной из, чтобы массово люди из университетов начали уезжать в школы».



Из Санкт-Петербурга Мария Аккуратова отправилась в Бутурлиновку, чтобы преподавать информатику. Говорит, решиться на переезд было бы непросто без материальной поддержки, которую оказывает общественный проект. Ежемесячная стипендия в 35 тысяч рублей — существенная прибавка к небольшой учительской зарплате, часть стипендии уходит на аренду жилья. Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Ольги Черновой.