Шестилетней Соне нужна помощь для борьбы с тяжелым недугом

Маленькой Соне Ковлагиной из Подмосковья срочно нужна помощь. Девочка страдает серьезным заболеванием, которое мешает ей ходить и говорить. В свои 6 лет ребенок перенес множество операций. Одна из последних дала надежду на выздоровление, но для курса реабилитации нужны деньги, собрать которые родители Сони не в состоянии.
В своем дворе Соня — самая популярная девочка. У нее большая коляска, много друзей и очень добрая мама. Жалко, что говорить Соня еще так и не научилась. Она бы обязательно рассказала и про свои игрушки, и про занятия, и про то, как любит кормить на прогулке голубей.
Соне всего 6 лет. Вместе с лучшей подругой Викой в этом году она пошла бы в школу, если бы могла ходить, нормально видеть, слышать и говорить, если бы в жизни девочки не было многочисленных операций и реабилитационных центров, если бы в 2 месяца абсолютно здорового ребенка не настигла страшная болезнь — менингоэнцефалит.
Ульяна Ковлагина, мама Сони Ковлагиной: «Произошла задержка дыхания, случился отек мозга, реанимация 9 дней».
Через полгода больниц Соня вернулась домой. Врачи пугали, что ДЦП не лечится, она никогда не заговорит и ничего не услышит. Но родители назло диагнозам продолжали упорно верить в свою девочку.
Ульяна Ковлагина: «Мы занимались физическими нагрузками. Мы обязательно ее вертикализировали, мы ползали ежедневно, мы ставили ее на ножки, мы сделали первые шаги, у нас начались улучшения».
Но из-за дефектов суставов ноги ребенка практически не работали. Пришлось оперировать. Маленькие стопы врачи буквально собирали по частям. Соня все еще не ходит, но уже не от того, что не может, просто пока нельзя — ноги должны зажить. Потом будет реабилитация, после которой маме уже не придется постоянно носить дочку на руках.
Как выяснил корреспондент Александр Терёхин, на восстановительный курс нужно 400 тысяч рублей. И хотя на лечение единственной дочки никаких денег не жалко, но взять такую сумму негде. В семье может работать только папа, мама все время проводит с Соней. А без реабилитации о выздоровлении их любимой девочки даже мечтать не стоит.
Сергей Пиотровский, главный врач центра адаптивной физкультуры: «Будет болевой синдром, будет послеоперационный стресс. Вот этим всем нужно заниматься. Когда этот этап будет пройден, будет новый этап наработки качеств, новых функций».
Врачи говорят, что Соня — их лучшая ученица. Медики стараются забыть слово «пациент», ведь и сама девочка через пару лет не вспомнит о своих недугах. В следующем году ее ждет школа и счастливая полноценная жизнь. И все обязательно будет именно так, как ей каждый день повторяет мама. А мама ведь не может обманывать.
Ульяна Ковлагина: «Что надо для счастья? Чтобы ребенок был счастлив. А мы ему поможем, будем рядом всегда».
Чтобы помочь Соне, отправьте СМС на короткий номер 3949 с указанием суммы пожертвования. Например: 100.
Соне всего 6 лет. Вместе с лучшей подругой Викой в этом году она пошла бы в школу, если бы могла ходить, нормально видеть, слышать и говорить, если бы в жизни девочки не было многочисленных операций и реабилитационных центров, если бы в 2 месяца абсолютно здорового ребенка не настигла страшная болезнь — менингоэнцефалит.
Ульяна Ковлагина, мама Сони Ковлагиной: «Произошла задержка дыхания, случился отек мозга, реанимация 9 дней».
Через полгода больниц Соня вернулась домой. Врачи пугали, что ДЦП не лечится, она никогда не заговорит и ничего не услышит. Но родители назло диагнозам продолжали упорно верить в свою девочку.
Ульяна Ковлагина: «Мы занимались физическими нагрузками. Мы обязательно ее вертикализировали, мы ползали ежедневно, мы ставили ее на ножки, мы сделали первые шаги, у нас начались улучшения».
Но из-за дефектов суставов ноги ребенка практически не работали. Пришлось оперировать. Маленькие стопы врачи буквально собирали по частям. Соня все еще не ходит, но уже не от того, что не может, просто пока нельзя — ноги должны зажить. Потом будет реабилитация, после которой маме уже не придется постоянно носить дочку на руках.
Как выяснил корреспондент Александр Терёхин, на восстановительный курс нужно 400 тысяч рублей. И хотя на лечение единственной дочки никаких денег не жалко, но взять такую сумму негде. В семье может работать только папа, мама все время проводит с Соней. А без реабилитации о выздоровлении их любимой девочки даже мечтать не стоит.
Сергей Пиотровский, главный врач центра адаптивной физкультуры: «Будет болевой синдром, будет послеоперационный стресс. Вот этим всем нужно заниматься. Когда этот этап будет пройден, будет новый этап наработки качеств, новых функций».
Врачи говорят, что Соня — их лучшая ученица. Медики стараются забыть слово «пациент», ведь и сама девочка через пару лет не вспомнит о своих недугах. В следующем году ее ждет школа и счастливая полноценная жизнь. И все обязательно будет именно так, как ей каждый день повторяет мама. А мама ведь не может обманывать.
Ульяна Ковлагина: «Что надо для счастья? Чтобы ребенок был счастлив. А мы ему поможем, будем рядом всегда».
Чтобы помочь Соне, отправьте СМС на короткий номер 3949 с указанием суммы пожертвования. Например: 100.
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