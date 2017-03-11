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  • 11.03, 07:23

СМИ: Тереза Мэй может начать процедуру Brexit 14 марта

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СМИ: Тереза Мэй может начать процедуру Brexit 14 марта

СМИ: Тереза Мэй может начать процедуру Brexit 14 марта

Британские СМИ сообщили, что премьер-министр Великобритании может запустить процедуру выхода страны из Евросоюза в ближайший вторник.

Как пишет The Daily Telegraph, во вторник премьер Великобритании Тэреза Мэй будет выступать в палате общин парламента с отчетом о завершившемся в Брюсселе саммите лидеров ЕС. Премьер может воспользоваться этим выступлением как возможностью объявить о запуске Brexit.

Энда Кенни, премьер-министр Ирландии: «Следующая встреча лидеров ЕС состоится 6 апреля. Я думаю, что британский премьер задействует 50-ю статью Лиссабонского договора о выходе из ЕС до 15 марта. За объявлением сразу последует ответ Евросовета, после чего в течение 48 часов будут представлены директивы. Встреча Европейского совета, на которой эти директивы будут приниматься, состоится 6 апреля».

Чтобы запустить процесс выхода из ЕС, нужно, чтобы в понедельник законопроект о Brexit одобрила палата общин, а во вторник — палата лордов. Законопроект также должен быть подписан Елизаветой II. Британское правительство не сообщает точные сроки запуска процесса Brexit, обещая лишь что задействует 50-ю статью до конца марта

Издание пишет, что британский кабмин оказывает давление на Мэй, чтобы процедура выхода из сообщества началась как можно скорее. Тогда у британской общественности и СМИ появится более интересная тема для обсуждений, чем параметры госбюджета на будущий финансовый год, который начнется 1 апреля. На днях глава Минфина страны сообщил, что выплаты взносов в национальный страховой фонд будут увеличены, что кардинально противоречит предвыборным обещаниям.

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