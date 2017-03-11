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  • 11.03, 07:23

В Туве сгорело здание начальной школы

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В Туве сгорело здание начальной школы

В Туве сгорело здание начальной школы

В Туве сгорело здание начальной школы
  • Фото: Подслушано в Бай-Тайгинском кожууне/ vk.com

    • В одном из тувинских сел огнем полностью уничтожено здание начальной школы.

    Как сообщается на сайте регионального управления МЧС, к тому моменту, когда пожарные прибыли на место происшествия, здание школы села Кара-Холь уже полностью было охвачено огнем.

    Людей в здании не было, никто не пострадал. На тушение пожара потребовалось 4,5 часа. Для определения причин возгорания на место происшествия отправлены специалисты пожарной лаборатории.

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