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  • 11.03, 11:55
Крупный штраф и лишение свободы: как наказывают водителей за езду с чужими правами. автомобили, аресты, Главная дорога. Специальный репортаж, штрафы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Крупный штраф и лишение свободы: как наказывают водителей за езду с чужими правами

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Крупный штраф и лишение свободы: как наказывают водителей за езду с чужими правами

Крупный штраф и лишение свободы: как наказывают водителей за езду с чужими правами

Крупный штраф и лишение свободы: как наказывают водителей за езду с чужими правами

    Если водитель сел за руль с чужими правами, например, воспользовавшись документами брата или очень похожего друга, его могут наказать. Если же инспектор сможет отличить близнецов от двойняшек и заметит подвох, можно угодить за решетку.

    Звезда гонки на Gelandewagen Абдувахоб Маджидов, уже лишенный прав, угодил под арест, когда снова попался инспекторам, но уже с чужими правами.

    Юрий Титов, заместитель начальника управления ГУ МВД России по г. Москве: «В ходе проверки установлено, что водительское удостоверение принадлежит другому лицу».

    Брат-близнец Андрея Феоктистова права даже не получал. Зачем, ведь они так похожи! Сергей катался с правами Андрея, собирая штрафы, пока не подставил близнеца.

    Андрей Феоктистов, автовладелец: «Меня сотрудники ДПС остановили, начали пробивать, сказали, что я лишен прав».

    Из-за подлости брата Андрей уже полгода пытается вернуть права через суд, а Сергей остался не виновен. Братская дружба распалась навек.

    Андрей Феоктистов: «На двое суток меня арестовали».

    Но свалить вину на кого-то другого нарушителям удается даже без прав и вообще без документов. В Казани Александра Горбунова лишили прав, пока он спал дома. Его именем назвался пьяный нарушитель. Говорят, они похожи.

    Александр Горбунов, водитель: «Первая мысль была, естественно, что это, наверное, шутка. Это просто кто-то решил разыграть».

    Доказывать, что с инспектором общался другой человек, Александру пришлось в суде.

    Александр Горбунов: «Судья задал мне вопрос: вы делали пластическую операцию? Я сказал: нет. Инспекторы начали утверждать, что я похож».

    Имя настоящего героя ролика Александр узнал, когда выложил в сеть запись, прикрепленную к делу. Знакомые узнали на ней другого Александра — Маслова. Он врет, спасая свои права. Горбунову штраф отменили и права вернули. Маслову теперь грозит штраф 30 тысяч и полтора года лишения. Доверчивым инспекторам объявили о служебном несоответствии.

    Статьи за вождение с чужими правами нет, но есть наказание для тех, кто ездит без прав. Если нарушитель их еще не получал, как брат Андрея Феоктистова, то будет наказан штрафом в размере 15 тысяч. Лишенным прав, как Маджидову, придется заплатить вдвое больше. Подробнее о том, как наказывают автомобилистов за различные хитрости и уловки, смотрите в программе «Главная дорога».

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