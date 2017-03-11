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  • 11.03, 11:55
Женская логика: почему девушки ездят по клумбам и устраивают стриптиз на эвакуаторе. автомобили, Главная дорога. Специальный репортаж, женщины, торжества и праздники, 8 Марта. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Женская логика: почему девушки ездят по клумбам и устраивают стриптиз на эвакуаторе

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Женская логика: почему девушки ездят по клумбам и устраивают стриптиз на эвакуаторе

Женская логика: почему девушки ездят по клумбам и устраивают стриптиз на эвакуаторе

Женская логика: почему девушки ездят по клумбам и устраивают стриптиз на эвакуаторе

    Женщины заставляют мужчин улыбаться, особенно на дороге. Не зря видео с курьезными историями, в которые угодили девушки-водители, популярнее, чем клипы эстрадных певцов. Дамы ездят, перестраиваются и паркуются с понятной только им женской логикой. Записи, заботливо выложенные мужчинами в Интернет, набирают миллионы просмотров.

    В Туле девушка устроила стриптиз на эвакуаторе.

    Олеся Карташова, водитель: «Видать, ребята не поверили, что я могу сейчас взять и снять шорты».

    А она взяла и сняла. Олеся уж очень не хотела отдавать машину на штрафстоянку. И женская интуиция подсказала выход — пустить в ход свою лучшую часть тела.

    Олеся Карташова: «Сотрудники ДПС, наверное, меня уже все знают по Туле. Когда меня останавливают, идут навстречу».

    Ролик набрал полмиллиона лайков. Такой популярности позавидует даже Стас Михайлов. Больше всего посмотревших интересует извечный вопрос: откуда у юной барышни такой дорогой внедорожник?

    Олеся Карташова: «Машина — подарок моей мамы, а не поклонников».

    Олеся увлекается танцами и вместе с подругами репетирует новый номер.

    Ольга из Санкт-Петербурга сдала на права, но передвигается на автобусе.

    Ольга Носкова:« Я заехала под „Газель“ в первую неделю и немножко поездила по клумбам, было дело. Мне кажется, все девушки ездят по клумбам».

    Оказалось, что за рулем девушке помогают расслабиться разговоры. Но мужчины, которыми довелось встретиться с Олей на дороге, такой подход не оценили. О курьезных ситуациях, в которые попадают девушки-водители, и джентльменах, помогающих дамам, смотрите в программе «Главная дорога».

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