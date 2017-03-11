Женская логика: почему девушки ездят по клумбам и устраивают стриптиз на эвакуаторе

Женщины заставляют мужчин улыбаться, особенно на дороге. Не зря видео с курьезными историями, в которые угодили
девушки-водители, популярнее, чем клипы эстрадных певцов. Дамы ездят, перестраиваются и паркуются с понятной только им женской логикой. Записи, заботливо выложенные мужчинами в Интернет, набирают миллионы просмотров.
В Туле девушка устроила стриптиз на эвакуаторе.
Олеся Карташова, водитель: «Видать, ребята не поверили, что я могу сейчас взять и снять шорты».
А она взяла и сняла. Олеся уж очень не хотела отдавать машину на штрафстоянку. И женская интуиция подсказала выход — пустить в ход свою лучшую часть тела.
Олеся Карташова: «Сотрудники ДПС, наверное, меня уже все знают по Туле. Когда меня останавливают, идут навстречу».
Ролик набрал полмиллиона лайков. Такой популярности позавидует даже Стас Михайлов. Больше всего посмотревших интересует извечный вопрос: откуда у юной барышни такой дорогой внедорожник?
Олеся Карташова: «Машина — подарок моей мамы, а не поклонников».
Олеся увлекается танцами и вместе с подругами репетирует новый номер.
Ольга из Санкт-Петербурга сдала на права, но передвигается на автобусе.
Ольга Носкова:« Я заехала под „Газель“ в первую неделю и немножко поездила по клумбам, было дело. Мне кажется, все девушки ездят по клумбам».
Оказалось, что за рулем девушке помогают расслабиться разговоры. Но мужчины, которыми довелось встретиться с Олей на дороге, такой подход не оценили. О курьезных ситуациях, в которые попадают девушки-водители, и джентльменах, помогающих дамам, смотрите в программе «Главная дорога».
Олеся Карташова, водитель: «Видать, ребята не поверили, что я могу сейчас взять и снять шорты».
А она взяла и сняла. Олеся уж очень не хотела отдавать машину на штрафстоянку. И женская интуиция подсказала выход — пустить в ход свою лучшую часть тела.
Олеся Карташова: «Сотрудники ДПС, наверное, меня уже все знают по Туле. Когда меня останавливают, идут навстречу».
Ролик набрал полмиллиона лайков. Такой популярности позавидует даже Стас Михайлов. Больше всего посмотревших интересует извечный вопрос: откуда у юной барышни такой дорогой внедорожник?
Олеся Карташова: «Машина — подарок моей мамы, а не поклонников».
Олеся увлекается танцами и вместе с подругами репетирует новый номер.
Ольга из Санкт-Петербурга сдала на права, но передвигается на автобусе.
Ольга Носкова:« Я заехала под „Газель“ в первую неделю и немножко поездила по клумбам, было дело. Мне кажется, все девушки ездят по клумбам».
Оказалось, что за рулем девушке помогают расслабиться разговоры. Но мужчины, которыми довелось встретиться с Олей на дороге, такой подход не оценили. О курьезных ситуациях, в которые попадают девушки-водители, и джентльменах, помогающих дамам, смотрите в программе «Главная дорога».
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