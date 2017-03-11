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  • 11.03, 05:51

Сотрудники посольства РФ добиваются встречи с задержанным в Швеции россиянином

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Сотрудники посольства РФ добиваются встречи с задержанным в Швеции россиянином

Сотрудники посольства РФ добиваются встречи с задержанным в Швеции россиянином

Власти Швеции задержали россиянина, подозреваемого в мошенничестве при заключении сделок и взяточничестве.

Сообщение пресс-службы посольства РФ в Швеции: «В посольство из полицейского ведомства Швеции поступило уведомление о задержании гражданина Российской Федерации Павлова Евгения Владимировича, 1979 года рождения, „по подозрению в совершении преступления“» и помещении его в центральную тюрьму Стокгольма. Ссылаясь на «конфиденциальность дела».

В посольстве говорят, что пока не получили ответ на запрос о встрече дипломатов с российским гражданином, цитирует ТАСС.

Сообщение пресс-службы посольства РФ в Швеции: «Продолжаем настойчиво добиваться допуска к российскому гражданину и выяснения всех обстоятельств по делу с тем, чтобы обеспечить защиту его прав и законных интересов».

Окружной суд Стокгольма принял решение о задержании гражданина России, работающего в дочерней компании канадской компании Bombardier в Швеции. В прокуратуре Швеции сообщили, что россиянина подозревают в даче взятки в особо крупном размере. Подозреваемый своей вины не признает.

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