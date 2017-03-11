СМИ: в Москве мужчину ограбили при помощи вилки

В столичном районе Марьино на мужчину напали двое грабителей, вооруженных вилкой.
Как сообщают московские СМИ со ссылкой на информацию правоохранительных органов,
нападение произошло на Новочеркасском бульваре.
Сотрудники полиции выяснили, что двое мужчин, угрожая вилкой 28-летнему москвичу, отобрали у него мобильный телефон и скрылись с места происшествия. Возбуждено уголовное дело о разбойном нападении. Подозреваемых ищут.
Напомним, в феврале на северо-востоке Москвы вооруженный вилкой мужчина ранил четырех человек в торговом центре.
нападение произошло на Новочеркасском бульваре.
Сотрудники полиции выяснили, что двое мужчин, угрожая вилкой 28-летнему москвичу, отобрали у него мобильный телефон и скрылись с места происшествия. Возбуждено уголовное дело о разбойном нападении. Подозреваемых ищут.
Напомним, в феврале на северо-востоке Москвы вооруженный вилкой мужчина ранил четырех человек в торговом центре.
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