В мэрии Нью-Йорка назвали журналистам причину смерти Чуркина

Американские СМИ со ссылкой на неназванные источники в мэрии
Нью-Йорка сообщили, что причиной смерти выдающегося российского дипломата Виталия Чуркина был сердечный приступ.
Как пишет Associated Press со ссылкой на неназванные источники в мэрии Нью-Йорка, причиной смерти постпреда РФ при ООН Виталия Чуркина стал сердечный приступ. Чиновник, сообщивший эту информацию СМИ, попросил журналистов не упоминать его имя, поскольку он не уполномочен публично обсуждать эту тему.
Как пишет РИА Новости, официальных комментариев к этому сообщению получить пока не удалось.
В пятницу офис судмедэксперта Нью-Йорка выступил с заявлением, в котором говорится, что причина смерти постпреда РФ при ООН не будет обнародована официальным образом. В постпредстве РФ при ООН отметили, что решение не предавать огласке информацию о причине смерти Чуркина полностью отвечает принципам неприкосновенности частной жизни и дипломатического иммунитета.
врачи не смогли. 24 февраля Виталия Чуркина похоронили на Троекуровском кладбище. Власти Нью-Йорка после смерти прославленного дипломата назначили ряд экспертиз, в том числе токсикологическую и гистологическую.
Как пишет РИА Новости, официальных комментариев к этому сообщению получить пока не удалось.
В пятницу офис судмедэксперта Нью-Йорка выступил с заявлением, в котором говорится, что причина смерти постпреда РФ при ООН не будет обнародована официальным образом. В постпредстве РФ при ООН отметили, что решение не предавать огласке информацию о причине смерти Чуркина полностью отвечает принципам неприкосновенности частной жизни и дипломатического иммунитета.
врачи не смогли. 24 февраля Виталия Чуркина похоронили на Троекуровском кладбище. Власти Нью-Йорка после смерти прославленного дипломата назначили ряд экспертиз, в том числе токсикологическую и гистологическую.
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