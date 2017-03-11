Конгресс США рассмотрит проект запрета на помощь антиправительственным силам в САР

В обе палаты американского парламента внесен законопроект, запрещающий оказание помощи антиправительственным вооруженным формированиям в Сирии.
Автором инициативы, внесенной на рассмотрение Конгресса США стала член Палаты представителей Конгресса от штата Гавайи демократ Тулси Габбард. В верхней палате парламента законопроект представил республиканец Рэнд Пол. Законопроекты будут параллельно рассматриваться обеими палатами Конгресса, пишет ТАСС.
Тулси Габбард, член парламента: «На протяжении ряда лет правительство США поддерживает вооруженные группировки, которые в борьбе за свержение сирийского правительства взаимодействуют с такими террористическими организациями, как „Исламское государство“ и „Аль-Каида“, а зачастую и находятся под их командованием. Вместо того чтобы тратить триллионы долларов на войны, направленные на смену режимов на Ближнем Востоке, нам следует сфокусироваться на разгроме террористических группировок, а свои ресурсы вкладывать в налаживание жизни у себя дома».
По словам Габбард, «тот факт, что деньги американских налогоплательщиков идут на укрепление террористов, должен беспокоить каждого американца».
Незадолго до ухода с президентского поста Барак Обама подписал указ, разрешающий поставки оружия сирийским группировкам, «интересы которых соответствуют интересам США». При этом не было конкретизировано, о каких именно силах в Сирии идет речь.
Тулси Габбард, член парламента: «На протяжении ряда лет правительство США поддерживает вооруженные группировки, которые в борьбе за свержение сирийского правительства взаимодействуют с такими террористическими организациями, как „Исламское государство“ и „Аль-Каида“, а зачастую и находятся под их командованием. Вместо того чтобы тратить триллионы долларов на войны, направленные на смену режимов на Ближнем Востоке, нам следует сфокусироваться на разгроме террористических группировок, а свои ресурсы вкладывать в налаживание жизни у себя дома».
По словам Габбард, «тот факт, что деньги американских налогоплательщиков идут на укрепление террористов, должен беспокоить каждого американца».
Незадолго до ухода с президентского поста Барак Обама подписал указ, разрешающий поставки оружия сирийским группировкам, «интересы которых соответствуют интересам США». При этом не было конкретизировано, о каких именно силах в Сирии идет речь.
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