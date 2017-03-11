Старт грузового корабля Cygnus к МКС откладывается из-за неисправности носителя Atlas V

Грузовой космический корабль Cygnus с грузом для МКС будет запущен на несколько дней позже
из-за технических неполадок.
О неполадках в гидравлической системе ракеты-носителя, сообщила компания — владелец ракеты United Launch Alliance (ULA).
Сообщение ULA: «Старт ракеты Atlas V к МКС с седьмой грузовой миссией корабля Cygnus состоится не раньше 21 марта из-за проблемы с гидравликой ускорителя, выявленной в ходе достартовых испытаний».
Ранее запуск грузового корабля к Международной космической станции предполагалось осуществить 19 марта в 22:56 (20 марта в 05:56 по московскому времени).
Напомним, космические корабли Cygnus перестали отправлять ракетой-носителем Antares после катастрофы 2014 года, когда ракета взорвалась через несколько секунд после старта. Первый полет обновленной ракеты-носителя состоялся в октябре 2016 года.
Сообщение ULA: «Старт ракеты Atlas V к МКС с седьмой грузовой миссией корабля Cygnus состоится не раньше 21 марта из-за проблемы с гидравликой ускорителя, выявленной в ходе достартовых испытаний».
Ранее запуск грузового корабля к Международной космической станции предполагалось осуществить 19 марта в 22:56 (20 марта в 05:56 по московскому времени).
Напомним, космические корабли Cygnus перестали отправлять ракетой-носителем Antares после катастрофы 2014 года, когда ракета взорвалась через несколько секунд после старта. Первый полет обновленной ракеты-носителя состоялся в октябре 2016 года.
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