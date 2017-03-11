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  • 11.03, 02:49

Суд не выпустил под залог полмиллиона долларов вдову стрелка из Орландо

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Суд не выпустил под залог полмиллиона долларов вдову стрелка из Орландо

Суд не выпустил под залог полмиллиона долларов вдову стрелка из Орландо

Американский суд отказался выпустить из тюрьмы до начала судебного процесса вдову Омара Матина, устроившего в июне 2016 года в ночном клубе Орландо самую кровавую бойню в новейшей истории США.

Федеральный суд в Орландо отменил вердикт суда низшей инстанции, разрешивший 30-летней американке Нур Сальман, вдове Омара Матина, выйти из тюрьмы до начала судебного процесса под залог 500 тысяч долларов. Предполагалось, что она будет наводиться под домашним арестом в доме своего дяди в Калифорнии.

Прокуратура обжаловала это решение, утверждая, что женщина представляет опасность для американского общества и может скрыться от правосудия.

Пол Байрон, федеральный судья: «Суд не счел, что условия досудебного освобождения из-под стражи будут надежно гарантировать безопасность общественности и явку обвиняемой на необходимые судебные слушания и заседания».

Сальман была арестована 16 января. Ей предъявили обвинения в соучастии. Прокуратура утверждает, что женщина знала о преступлении, которое планировал Матин, и не поставила в известность правоохранительные органы. Её также обвиняют в препятствовании расследованию.

Напомним, 12 июня 2016 года 29-летний американец афганского происхождения Омар Матин в Орландо расстрелял из винтовки и пистолета посетителей гей-клуба Florida Pulse. Жертвами кровавой бойни стали 49 человек, еще полсотни получили ранения. Убийцу уничтожил спецназ.

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