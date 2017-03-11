Суд не выпустил под залог полмиллиона долларов вдову стрелка из Орландо

Американский суд отказался выпустить из тюрьмы до начала судебного процесса вдову Омара Матина, устроившего в июне 2016 года в ночном клубе Орландо самую кровавую бойню в новейшей истории США.
Федеральный суд в Орландо отменил вердикт суда низшей инстанции, разрешивший 30-летней американке Нур Сальман, вдове Омара Матина, выйти из тюрьмы до начала судебного процесса под залог 500 тысяч долларов. Предполагалось, что она будет наводиться под домашним арестом в доме своего дяди в Калифорнии.
Прокуратура обжаловала это решение, утверждая, что женщина представляет опасность для американского общества и может скрыться от правосудия.
Пол Байрон, федеральный судья: «Суд не счел, что условия досудебного освобождения из-под стражи будут надежно гарантировать безопасность общественности и явку обвиняемой на необходимые судебные слушания и заседания».
Сальман была арестована 16 января. Ей предъявили обвинения в соучастии. Прокуратура утверждает, что женщина знала о преступлении, которое планировал Матин, и не поставила в известность правоохранительные органы. Её также обвиняют в препятствовании расследованию.
Напомним, 12 июня 2016 года 29-летний американец афганского происхождения Омар Матин в Орландо расстрелял из винтовки и пистолета посетителей гей-клуба Florida Pulse. Жертвами кровавой бойни стали 49 человек, еще полсотни получили ранения. Убийцу уничтожил спецназ.
Прокуратура обжаловала это решение, утверждая, что женщина представляет опасность для американского общества и может скрыться от правосудия.
Пол Байрон, федеральный судья: «Суд не счел, что условия досудебного освобождения из-под стражи будут надежно гарантировать безопасность общественности и явку обвиняемой на необходимые судебные слушания и заседания».
Сальман была арестована 16 января. Ей предъявили обвинения в соучастии. Прокуратура утверждает, что женщина знала о преступлении, которое планировал Матин, и не поставила в известность правоохранительные органы. Её также обвиняют в препятствовании расследованию.
Напомним, 12 июня 2016 года 29-летний американец афганского происхождения Омар Матин в Орландо расстрелял из винтовки и пистолета посетителей гей-клуба Florida Pulse. Жертвами кровавой бойни стали 49 человек, еще полсотни получили ранения. Убийцу уничтожил спецназ.
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