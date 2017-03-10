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  • 10.03, 23:47

В Тверской области неотложка не приехала, и годовалый ребенок умер

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В Тверской области неотложка не приехала, и годовалый ребенок умер

В Тверской области неотложка не приехала, и годовалый ребенок умер

Главное управление Следственного комитета по Тверской области проверяет информацию об отказе в медицинской помощи годовалому ребенку, который позже скончался.

Главное управление Следственного комитета по Тверской области проверяет информацию об отказе в медицинской помощи годовалому ребенку, который позже скончался.

Сообщение пресс-службы ГУ СК РФ по Тверской области: «Следователи проверяют информацию о том, что к жительнице Тверской области не приехала скорая помощь и фельдшер по ее вызову, в результате чего скончался ее ребенок 2016 года рождения».

Следователи обратили внимание на публикацию в одной из соцсетей, где сообщалось, что в феврале жительница Тверской области вызвала неотложку ребенку 2016 года рождения, но ей сказали, что «на такие вызовы должен приезжать фельдшер». А фельдшер районной больницы отказалась приезжать, сославшись на свой выходной день. В результате ребенку не была своевременно оказана медицинская помощь и годовалый мальчик умер.

Минздрав Тверской области подтвердил факт смерти ребенка. Информация проверяется, пишет ТАСС.

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