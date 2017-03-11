В ФРГ эвакуировали персонал пяти АЭС из-за подозрительного самолета

На севере Германии эвакуировали сотрудников пяти атомных электростанций
из-за пассажирского самолета, который не выходил на связь.
Как сообщает Spiegel Online, в воздушное пространство Германии вошел пассажирский самолет компании Air India, следовавший рейсом из Мумбаи в Лондон. Но его экипаж не вышел на вязь и сохранял радиомолчание на протяжении 22 минут.
По тревоге в небо были подняты два истребителя Eurofighter, которые некоторое время сопровождали лайнер. С пяти атомных электростанций, расположенных в землях Шлезвиг-Гольштейн и Нижняя Саксония был временно эвакуирован персонал.
Позже выяснилось, что инцидент был вызван техническими неполадками в системе передачи сигналов. Вынужденное радиомолчание самолета началось еще в воздушном пространстве Венгрии. В итоге лайнер поочередно сопровождали истребители ВВС Чехии, ФРГ и Бельгии. Позже пассажирский самолет благополучно приземлился в аэропорту в Лондоне.
По тревоге в небо были подняты два истребителя Eurofighter, которые некоторое время сопровождали лайнер. С пяти атомных электростанций, расположенных в землях Шлезвиг-Гольштейн и Нижняя Саксония был временно эвакуирован персонал.
Позже выяснилось, что инцидент был вызван техническими неполадками в системе передачи сигналов. Вынужденное радиомолчание самолета началось еще в воздушном пространстве Венгрии. В итоге лайнер поочередно сопровождали истребители ВВС Чехии, ФРГ и Бельгии. Позже пассажирский самолет благополучно приземлился в аэропорту в Лондоне.
Комментарии