Пентагон: Россия и США начнут диалог по Сирии на уровне генералов

В Минобороны США прокомментировали итоги встречи начальников Генштабов России, США и Турции в Анталье.
Как сообщил председатель Комитета начальников штабов американских ВС генерал Джозеф Данфорд, Россия и США договорились создать новый канал связи для углубленного обсуждения проблематики предотвращения инцидентов в Сирии между Вооруженными силами России и США. Так Данфорд прокомментировал итоги встречи с начальникаом Генштаба ВС России Валерием Герасимовым и его турецким коллегой Хулуси Акаром, состоявшейся во вторник в Анталье.
Джозеф Данфорд, председатель Комитета начальников штабов американских ВС, генерал «Значительная часть обсуждения была направлена на то, чтобы выработать общее понимание ситуации в Сирии по мере ее развития»
Данфорд подчеркнул, что комплекс мер, направленных на предотвращение различных инцидентов между ВС России, США и Турции в Сирии, должен быть расширен, цитирует ТАСС.
Джозеф Данфорд: «Я считаю, что расширенная деконфликтация, которая бы включала более тесные контакты между людьми, важна для того, чтобы продолжать действовать безопасно».
Генерал также уточнил, что настаивает на создании канала связи между военными РФ и США в Сирии в режиме реального времени на высоком уровне.
Джозеф Данфорд: «Я хочу в случае кризиса иметь открытую линию связи, чтобы мы могли говорить в реальном времени относительно того, что в действительности происходит, и пытались принимать надлежащие меры. Как все мы знаем из истории, просчеты и недоразумения могут увести нас в неверном направлении».
Напомним, трехсторонняя встреча в Анталье начальников Генштабов состоялась по приглашению Турции. Начальники Генштабов России, США и Турции обсудили вопросы повышения эффективности борьбы с террористами в Сирии и взаимодействия для предотвращения инцидентов в ходе операций.
Джозеф Данфорд, председатель Комитета начальников штабов американских ВС, генерал «Значительная часть обсуждения была направлена на то, чтобы выработать общее понимание ситуации в Сирии по мере ее развития»
Данфорд подчеркнул, что комплекс мер, направленных на предотвращение различных инцидентов между ВС России, США и Турции в Сирии, должен быть расширен, цитирует ТАСС.
Джозеф Данфорд: «Я считаю, что расширенная деконфликтация, которая бы включала более тесные контакты между людьми, важна для того, чтобы продолжать действовать безопасно».
Генерал также уточнил, что настаивает на создании канала связи между военными РФ и США в Сирии в режиме реального времени на высоком уровне.
Джозеф Данфорд: «Я хочу в случае кризиса иметь открытую линию связи, чтобы мы могли говорить в реальном времени относительно того, что в действительности происходит, и пытались принимать надлежащие меры. Как все мы знаем из истории, просчеты и недоразумения могут увести нас в неверном направлении».
Напомним, трехсторонняя встреча в Анталье начальников Генштабов состоялась по приглашению Турции. Начальники Генштабов России, США и Турции обсудили вопросы повышения эффективности борьбы с террористами в Сирии и взаимодействия для предотвращения инцидентов в ходе операций.
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