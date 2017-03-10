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  • 10.03, 22:17

В Москве полиция устроила погоню со стрельбой

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В Москве полиция устроила погоню со стрельбой

В Москве полиция устроила погоню со стрельбой

Сотрудники патрульно-постовой службы были вынуждены применить табельное оружие, чтобы задержать водителя «Жигулей» на юге Москвы.

Все произошло около половины девятого вечера на улице Мелитопольская. Водитель автомобиля «ВАЗ 2115», заметив пост ППС, попытался скрыться. Полицейские некоторое время преследовали автомобиль и через громкоговоритель просили его остановиться, но безуспешно. В итоге сотрудникам ППС пришлось несколько раз выстрелить в преследуемый автомобиль.

После остановки выяснилось, что внутри «Жигулей» находятся две женщины и двое мужчин. По предварительным данным, документов у них при себе не было. Водитель и пассажиры автомобиля доставлены в отделение для разбирательства. В результате инцидента никто не пострадала, сообщает агентство «Москва».

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