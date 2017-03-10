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  • 10.03, 22:17

В постпредстве РФ при ООН одобрили решение не разглашать причину смерти Чуркина

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В постпредстве РФ при ООН одобрили решение не разглашать причину смерти Чуркина

В постпредстве РФ при ООН одобрили решение не разглашать причину смерти Чуркина

В постпредстве РФ при ООН прокомментировали решение судмедэксперта Нью-Йорка не предавать огласке информацию о причине смерти Виталия Чуркина.

В постпредстве РФ отметили, что решение судмедэксперта полностью отвечает принципам неприкосновенности частной жизни и дипломатического иммунитета, передает ТАСС.

Ранее сегодня офис судмедэксперта Нью-Йорка выступил с заявлением, в котором говорится, что причина смерти постпреда РФ при ООН не будет официально обнародована. Соответствующее поручение дано юридическим департаментом Нью-Йорка.

Напомним, постоянный представитель РФ при ООН Виталий Чуркин скончался в Нью-Йорке 20 февраля, за день до своего 65-летия. По данным СМИ, он почувствовал себя плохо из-за проблем с сердцем, после чего был экстренно доставлен в больницу. Спасти жизнь дипломата врачи не смогли. 24 февраля Виталия Чуркина похоронили на Троекуровском кладбище.

Также в СМИ сообщалось, что сразу установить причину смерти Чуркина не удалось. Было решено назначить ряд экспертиз, в том числе токсикологическую и гистологическую.

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