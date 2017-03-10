В постпредстве РФ при ООН одобрили решение не разглашать причину смерти Чуркина

В постпредстве РФ при ООН прокомментировали решение судмедэксперта
Нью-Йорка не предавать огласке информацию о причине смерти Виталия Чуркина.
В постпредстве РФ отметили, что решение судмедэксперта полностью отвечает принципам неприкосновенности частной жизни и дипломатического иммунитета, передает ТАСС.
Ранее сегодня офис судмедэксперта Нью-Йорка выступил с заявлением, в котором говорится, что причина смерти постпреда РФ при ООН не будет официально обнародована. Соответствующее поручение дано юридическим департаментом Нью-Йорка.
врачи не смогли. 24 февраля Виталия Чуркина похоронили на Троекуровском кладбище.
Было решено назначить ряд экспертиз, в том числе токсикологическую и гистологическую.
Ранее сегодня офис судмедэксперта Нью-Йорка выступил с заявлением, в котором говорится, что причина смерти постпреда РФ при ООН не будет официально обнародована. Соответствующее поручение дано юридическим департаментом Нью-Йорка.
врачи не смогли. 24 февраля Виталия Чуркина похоронили на Троекуровском кладбище.
Было решено назначить ряд экспертиз, в том числе токсикологическую и гистологическую.
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