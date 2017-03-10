Медведев сделал платным проезд по трассе «Украина» почти на 100 лет

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение, согласно которому проезд по 70-километровому участку трассы М3 «Украина» в Калужской области станет платным до 1 мая 2109 года.
Из опубликованного на портале правовой информации текста документа следует, что водителям, проезжающим по трассе Москва — Калуга — Брянск — граница с Украиной в Калужской области, придется платить за проезд в течение почти 100 ближайших лет.
Из текста документа: «Установить, что использование участка автомобильной дороги общего пользования федерального значения М3 „Украина“ Москва — Калуга — Брянск — граница с Украиной в Калужской области осуществляется на платной основе до 1 мая 2109 года».
При этом в документе уточняется, что для водителей, желающих сэкономить, возможен альтернативный проезд «в обход» участками автомобильных дорог протяженностью 123 и 135 км.
Из текста документа: «Установить, что использование участка автомобильной дороги общего пользования федерального значения М3 „Украина“ Москва — Калуга — Брянск — граница с Украиной в Калужской области осуществляется на платной основе до 1 мая 2109 года».
При этом в документе уточняется, что для водителей, желающих сэкономить, возможен альтернативный проезд «в обход» участками автомобильных дорог протяженностью 123 и 135 км.
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