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  • 10.03, 22:17

Медведев сделал платным проезд по трассе «Украина» почти на 100 лет

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Медведев сделал платным проезд по трассе «Украина» почти на 100 лет

Медведев сделал платным проезд по трассе «Украина» почти на 100 лет

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение, согласно которому проезд по 70-километровому участку трассы М3 «Украина» в Калужской области станет платным до 1 мая 2109 года.

Из опубликованного на портале правовой информации текста документа следует, что водителям, проезжающим по трассе Москва — Калуга — Брянск — граница с Украиной в Калужской области, придется платить за проезд в течение почти 100 ближайших лет.

Из текста документа: «Установить, что использование участка автомобильной дороги общего пользования федерального значения М3 „Украина“ Москва — Калуга — Брянск — граница с Украиной в Калужской области осуществляется на платной основе до 1 мая 2109 года».

При этом в документе уточняется, что для водителей, желающих сэкономить, возможен альтернативный проезд «в обход» участками автомобильных дорог протяженностью 123 и 135 км.

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