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  • 10.03, 22:17
Пятиметровая статуя Кинг-Конга сгорела на премьере фильма: видео. Вьетнам, кино, пожары, премьера. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Пятиметровая статуя Кинг-Конга сгорела на премьере фильма: видео

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Пятиметровая статуя Кинг-Конга сгорела на премьере фильма: видео

Пятиметровая статуя <nobr>Кинг-Конга</nobr> сгорела на премьере фильма: видео

    Во вьетнамском городе Хошимин во время премьеры фильма «Кинг-Конг: Остров черепа» сгорела рекламная инсталляция. Пламя уничтожило пятиметровую статую гориллы.

    В сети появилось видео пожара. На кадрах видно, что посетители сначала принимают происходящее на сцене за часть шоу — снимают видео и фотографируют пламя. Через некоторое время, когда огонь охватил уже всю конструкцию, люди поспешили покинуть место ЧП. Никто не пострадал.

    Пятиметровая статуя Кинг-Конга сгорела за пять минут.

    Пожар начался, когда ведущий приветствовал делегацию представителей компартии Вьетнама. По предварительной версии, декорации мог случайно поджечь один из танцоров, держащий в руках факел.

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