Пятиметровая статуя Кинг-Конга сгорела на премьере фильма: видео

Во вьетнамском городе Хошимин во время премьеры фильма «Кинг-Конг : Остров черепа» сгорела рекламная инсталляция. Пламя уничтожило пятиметровую статую гориллы.

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В сети появилось видео пожара. На кадрах видно, что посетители сначала принимают происходящее на сцене за часть шоу — снимают видео и фотографируют пламя. Через некоторое время, когда огонь охватил уже всю конструкцию, люди поспешили покинуть место ЧП. Никто не пострадал.



Пятиметровая статуя Кинг-Конга сгорела за пять минут.



Пожар начался, когда ведущий приветствовал делегацию представителей компартии Вьетнама. По предварительной версии, декорации мог случайно поджечь один из танцоров, держащий в руках факел.