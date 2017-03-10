Тела погибших при крушении вертолета в Стамбуле россиян опознают по ДНК

Генконсул РФ в Стамбуле Андрей Подъелышев сообщил, что тела россиян, погибших при крушении вертолета в Стамбуле, невозможно опознать визуально. Для установления личностей жертв катастрофы назначена генетическая экспертиза.
По словам генконсула, тела погибших серьезно повреждены, для их опознания потребуется ДНК-экпертиза.
Андрей Подъелышев, генконсул РФ в Стамбуле: «Катастрофа была очень серьезная, тела погибших при крушении вертолета визуально идентифицировать невозможно, будет проводиться ДНК-экспертиза, и на это потребуется время. Поэтому о сроках отправки тел на родину говорить пока рано».
РИА Новости.
упал на автотрассу Е-5. Находившиеся на борту семь человек, в том числе двое пилотов и пять пассажиров, среди которых четверо россиян, погибли.
Андрей Подъелышев, генконсул РФ в Стамбуле: «Катастрофа была очень серьезная, тела погибших при крушении вертолета визуально идентифицировать невозможно, будет проводиться ДНК-экспертиза, и на это потребуется время. Поэтому о сроках отправки тел на родину говорить пока рано».
РИА Новости.
упал на автотрассу Е-5. Находившиеся на борту семь человек, в том числе двое пилотов и пять пассажиров, среди которых четверо россиян, погибли.
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