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  • 10.03, 22:17

Тела погибших при крушении вертолета в Стамбуле россиян опознают по ДНК

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Тела погибших при крушении вертолета в Стамбуле россиян опознают по ДНК

Тела погибших при крушении вертолета в Стамбуле россиян опознают по ДНК

Тела погибших при крушении вертолета в Стамбуле россиян опознают по ДНК

Генконсул РФ в Стамбуле Андрей Подъелышев сообщил, что тела россиян, погибших при крушении вертолета в Стамбуле, невозможно опознать визуально. Для установления личностей жертв катастрофы назначена генетическая экспертиза.

По словам генконсула, тела погибших серьезно повреждены, для их опознания потребуется ДНК-экпертиза.

Андрей Подъелышев, генконсул РФ в Стамбуле: «Катастрофа была очень серьезная, тела погибших при крушении вертолета визуально идентифицировать невозможно, будет проводиться ДНК-экспертиза, и на это потребуется время. Поэтому о сроках отправки тел на родину говорить пока рано».

При этом дипломат заверил, что все процедуры будут производиться максимально оперативно, а турецкие власти в лице губернаторства окажут в этом всяческое содействие. По словам Подъелышева, представители генконсульства уже побывали в морге. Правда, на тот момент там находились только четыре тела, поэтому о сотоянии оставшихся пока ничего не известно.

Также он сообщил, что первые родственники погибших прилетят в Стамбул этой ночью, передаетРИА Новости.

Частный вертолет Sikorsky S-76 был арендован компанией Eczacibasi Grup, чтобы перевезти гостей организации из аэропорта имени Ататюрка на фабрику в соседней провинции. В условиях плохой видимости вертолет столкнулся с телевышкой и упал на автотрассу Е-5. Находившиеся на борту семь человек, в том числе двое пилотов и пять пассажиров, среди которых четверо россиян, погибли.

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