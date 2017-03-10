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  • 10.03, 20:45

Путин рассказал Эрдогану, как проводил отпуск в Турции

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Путин рассказал Эрдогану, как проводил отпуск в Турции

Путин рассказал Эрдогану, как проводил отпуск в Турции

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что раньше отдыхал в Турции, как и многие россияне, и у него остались только самые хорошие воспоминания.

Турецкие власти прикладывают все усилия для обеспечения безопасности туристов от террористических угроз. В Москве надеются, что для россиян также будут обеспечены безопасные условия, заявил президент РФ Владимир Путин на российско-турецких переговорах в Москве.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заверил, что его страна способна обеспечить безопасность иностранных туристов.

Путин также отметил, что российский туризм занимает весомую долю в турецкой экономике, а россияне всегда с охотой едут на отдых в эту страну. Российский лидер рассказал, что и сам раньше проводил отпуск в Турции, и у него остались приятные воспоминания.

Владимир Путин, президент РФ: «Туристический поток в Турцию из России — это существенный фактор в экономике Турции. Но и для нас, для России, для россиян, это очень важная составляющая нашей жизни за последние годы стала. Сотни тысяч, миллионы людей, граждан России отдыхали в Турции и находили там обстановку очень благоприятной и очень дружественной. Это мы все знаем, я сам в Турции отдыхал неоднократно, когда ещё не работал здесь, в Москве, в Кремле. У меня от этого отдыха самые добрые и хорошие чувства остались и хорошие воспоминания».

Также на переговорах с Эрдоганом российский лидер отметил, что запрет на найм в РФ рабочей силы из Турции в строительной сфере будет снят в ближайшее время, сообщает РИА Новости.

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