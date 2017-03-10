Жена Джорджа Клуни призвала ООН расследовать преступления ИГИЛ

Сегодня Амаль Клуни — знаменитая провозащитница и по совместительству супруга Джорджа Клуни — обратилась к правительству Ирака и ко всем странам — членам ООН.

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Амаль Клуни призвала провести международное расследование преступлений ИГИЛ, которые до сих пор остаются безнаказанными.



Амаль Клуни, правозащитница: «Ни один боевик ИГИЛ не предстал перед судом за международные преступления где-либо в мире. Поэтому я обращаюсь к вам, иракскому правительству, и к вам, государства — члены ООН, и спрашиваю, почему? Почему ничего не сделано? ИГИЛ — это зло во плоти, оставляющая за собой следы преступлений, которые умышленно игнорируются».



По словам Амаль, одной из главных улик остаются массовые захоронения в Ираке, которые никто не охраняет и не исследует.



Британия намерена внести в Совет Безопасности резолюцию о необходимости международного расследования преступлений ИГИЛ, но для начала такого расследования необходим официальный запрос от правительства Ирака.