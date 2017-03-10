В Лондоне умер чемпион мира по автогонкам «Формула-1»

Чемпион мира по автогонкам в классе машин «Формула-1 » 1964 года британец Джон Сёртис скончался в лондонской больнице на 84-м году жизни.

Сёртис был единственным в мире гонщиком, который становился чемпионом мира в «Формуле-1» (1964 год, Ferrari) и мотогонках MotoGP (в 1956, 1958, 1959 и 1960 годах). Всего за 12-летнюю карьеру в «Формуле-1» Сертис выиграл шесть гонок.



Сын Джона Сёртиса — 18-летний Генри — погиб в гонке «Формулы-2» в 2009 году: ему в голову попало отлетевшее от другой машины колесо.

