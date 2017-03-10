Жертвами пожара в детском приюте в Гватемале стали почти 40 человек

Число погибших в результате пожара в приюте для подвергшихся насилию несовершеннолетних в Гватемале выросло до 37.
Минувшей ночью скончались еще две девочки, пострадавшие при пожаре.
При этом количество жертв трагедии может увеличиться. В больницах по-прежнему остаются более десятка пострадавших при пожаре, передает ТАСС.
Напомним, пожар в приюте, расположенном в 25 км от столицы Гватемалы, произошел 8 марта. Расследование показало, что виновниками трагедии стали сами подростки. Они подожгли матрасы в знак протеста против плохого обращения и питания.
После пожара директор приюта был уволен. В стране объявлен трехдневный национальный траур.
При этом количество жертв трагедии может увеличиться. В больницах по-прежнему остаются более десятка пострадавших при пожаре, передает ТАСС.
Напомним, пожар в приюте, расположенном в 25 км от столицы Гватемалы, произошел 8 марта. Расследование показало, что виновниками трагедии стали сами подростки. Они подожгли матрасы в знак протеста против плохого обращения и питания.
После пожара директор приюта был уволен. В стране объявлен трехдневный национальный траур.
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