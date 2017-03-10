Россия приостановила поставки дизтоплива на Украину

Россия приостановила поставки дизельного топлива на Украину с 8 февраля
из-за отсутствия межправительственного соглашения по поставкам нефтепродуктов.
В настоящее время межправительственные соглашения по поставкам нефтепродуктов на Украину и в Венгрию у России отсутствуют. В ведомстве пояснили, что нефтепродукты, предназначенные для поставки в направлении Украины, перераспределяются по другим направлениям, в частности идут в Приморск и Новороссийск, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Минэнерго. При этом в Минэнерго отметили, что прокачку дизельного топлива на Украину ведут хозяйствующие компании, исходя из своей экономической выгоды, «поэтому говорить о прекращении поставок Российской Федерацией некорректно».
В то же время в ПАО «Транснефть» агентству пояснили, что поставки были приостановлены 8 февраля 2017 года «в связи с перезаключением контрактов на экспорт нефтепродуктов».
Как сообщает РИА Новости, до недавнего времени дизтопливо из России на Украину по трубопроводам поставляла «Роснефть». Однако в феврале поставки прекратились, так как необходимые на прокачку документы не были оформлены. Предполагалось, что в марте прокачка возобновится, но этого так и не произошло.
Вместе с тем источник в отрасли предположил, что «Роснефть» все же поставляет дизтопливо на Украину, только из Белоруссии.
В начале сентября 2016 года Россия уже приостанавливала поставки дизтоплива на Украину по трубе, так как «Транснефть» получила предписание Центральной энергетической таможни с сообщением об аннулировании заключений, выданных российским компаниям на поставку нефтепродуктов. В середине месяца после получения монополией оформленной должным образом таможенной декларации для транспортировки дизельного топлива в направлении Украины поставки были возобновлены.
В то же время в ПАО «Транснефть» агентству пояснили, что поставки были приостановлены 8 февраля 2017 года «в связи с перезаключением контрактов на экспорт нефтепродуктов».
Как сообщает РИА Новости, до недавнего времени дизтопливо из России на Украину по трубопроводам поставляла «Роснефть». Однако в феврале поставки прекратились, так как необходимые на прокачку документы не были оформлены. Предполагалось, что в марте прокачка возобновится, но этого так и не произошло.
Вместе с тем источник в отрасли предположил, что «Роснефть» все же поставляет дизтопливо на Украину, только из Белоруссии.
В начале сентября 2016 года Россия уже приостанавливала поставки дизтоплива на Украину по трубе, так как «Транснефть» получила предписание Центральной энергетической таможни с сообщением об аннулировании заключений, выданных российским компаниям на поставку нефтепродуктов. В середине месяца после получения монополией оформленной должным образом таможенной декларации для транспортировки дизельного топлива в направлении Украины поставки были возобновлены.
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