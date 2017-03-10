Жертвами крушения вертолета в Стамбуле стали семь человек

Мэр Стамбула Кадир Топбаш сообщил, что все семь человек, находившихся на борту упавшего в окрестностях города вертолета, погибли.
Кадир Топбаш, мэр Стамбула: «Произошла катастрофа вертолета. Семь человек погибли, среди них два пилота».
Ранее сообщалось о гибели пяти человек, при этом уточнялось, что двое, предположительно пилоты, получили травмы. Позже глава совета директоров Eczacibasi Grup Бюлент Эджзаджи сообщил о гибели при падении вертолета гендиректора российского отделения компании Vitra Russia Салима Озена и четверых гостей из России — Александра Ванина, Игоря Кочергина, Людмилы Чупровой и Елены Бадраган.
упал на автотрассу Е-5, сообщает издание Daily Sabah.
Ранее сообщалось о гибели пяти человек, при этом уточнялось, что двое, предположительно пилоты, получили травмы. Позже глава совета директоров Eczacibasi Grup Бюлент Эджзаджи сообщил о гибели при падении вертолета гендиректора российского отделения компании Vitra Russia Салима Озена и четверых гостей из России — Александра Ванина, Игоря Кочергина, Людмилы Чупровой и Елены Бадраган.
упал на автотрассу Е-5, сообщает издание Daily Sabah.
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