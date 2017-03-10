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  • 10.03, 19:15

Жертвами крушения вертолета в Стамбуле стали семь человек

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Жертвами крушения вертолета в Стамбуле стали семь человек

Жертвами крушения вертолета в Стамбуле стали семь человек

Мэр Стамбула Кадир Топбаш сообщил, что все семь человек, находившихся на борту упавшего в окрестностях города вертолета, погибли.

Кадир Топбаш, мэр Стамбула: «Произошла катастрофа вертолета. Семь человек погибли, среди них два пилота».

Ранее сообщалось о гибели пяти человек, при этом уточнялось, что двое, предположительно пилоты, получили травмы. Позже глава совета директоров Eczacibasi Grup Бюлент Эджзаджи сообщил о гибели при падении вертолета гендиректора российского отделения компании Vitra Russia Салима Озена и четверых гостей из России — Александра Ванина, Игоря Кочергина, Людмилы Чупровой и Елены Бадраган.

Салим Озен: «На борту был руководитель нашей компании в России, а также четверо наших клиентов из России. Это гости, которые прибыли к нам».

Частный вертолет Sikorsky S-76 был арендован компанией Eczacibasi Grup, чтобы встретить гостей организации в аэропорту имени Ататюрка и перевезти на фабрику в Бозуюке в соседней провинции Биледжик. По данным Минтранспорта Турции, в условиях плохой видимости вертолет столкнулся с телевышкой и упал на автотрассу Е-5, сообщает издание Daily Sabah.

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