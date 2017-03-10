Путин: Турция создаст у себя инфраструктуру обслуживания карт «Мир»

Владимир Путин и Реджеп Эрдоган обсудили создание в Турции инфраструктуры для обслуживания российских банковских карт «Мир».
По словам российского лидера, увеличение доли национальных валют во взаимных расчетах помогло бы активизировать развитие двусторонних экономических связей. Этот процесс, отметил Путин, активно поддерживает Эрдоган.
Поэтому, сообщил Путин на заседании Совета сотрудничества высшего уровня между РФ и Турцией, Анкара согласилась создать инфраструктуру обслуживания карт «Мир», передает «Интерфакс».
Владимир Путин, президент России: «Конкретным шагом в этом направлении станет создание в Турции инфраструктуры обслуживания банковских карт российской платежной системы „Мир“, о чем мы сегодня в узком составе говорили».
ближне-среднемагистральных самолетов МС-21.
«Мир» — первая общенациональная платежная карта России. Она была создана после того, как из-за санкций ряд российских банков отключили от Visa и MasterCard. Первые карты «Мир» были выпущены в декабре 2015 года.
Поэтому, сообщил Путин на заседании Совета сотрудничества высшего уровня между РФ и Турцией, Анкара согласилась создать инфраструктуру обслуживания карт «Мир», передает «Интерфакс».
Владимир Путин, президент России: «Конкретным шагом в этом направлении станет создание в Турции инфраструктуры обслуживания банковских карт российской платежной системы „Мир“, о чем мы сегодня в узком составе говорили».
ближне-среднемагистральных самолетов МС-21.
«Мир» — первая общенациональная платежная карта России. Она была создана после того, как из-за санкций ряд российских банков отключили от Visa и MasterCard. Первые карты «Мир» были выпущены в декабре 2015 года.
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