#ТЫСУПЕР!
Сегодня
Сегодня
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 10.03, 19:15

Выброс химически опасного вещества: экологи назвали причину гнилого запаха в Омске

комментировать

Выброс химически опасного вещества: экологи назвали причину гнилого запаха в Омске

Выброс химически опасного вещества: экологи назвали причину гнилого запаха в Омске

Следователи в Омске возбудили уголовное дело о загрязнении воздуха после многочисленных жалоб жителей на резкий запах, который вызывал головную боль и першение в горле.

Сотрудники Роспотребнадзора установили, что причиной странного запаха, на который жаловались горожане, является одорант этилмеркаптан (этантиол), который используется в промышленном производстве. Обычно его применяют с целью определения утечки газа, не имеющего запаха.

Пробы воздуха показали, что концентрация химически опасного вещества этилмеркаптана с запахом гнилой капусты была превышена в 400 раз.

СК РФ по Омской области: «На трех промышленных предприятиях, расположенных в Советском округе Омска, и использующих данное вещество, работают следователи, проводятся осмотры территорий, выемки документации по технологическим операциям, допросы работников и специалистов, иные следственные действия».

Прокуратура области поставила расследование уголовного дела на контроль, передает РИА Новости.

Этим утром на горячую линию администрации города поступило более 200 жалоб. Горожане жаловались головную боль и першение в горле. В соцсетях сообщали, что удушливый запах ощущался в разных районах города.

Читайте также

Показать ещё

Комментарии

ntv.ru

Меню сайта

Телекомпания

НТВ в социальных сетях

Приложения

Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru