Выброс химически опасного вещества: экологи назвали причину гнилого запаха в Омске

Следователи в Омске возбудили уголовное дело о загрязнении воздуха после многочисленных жалоб жителей на резкий запах, который вызывал головную боль и першение в горле.
Сотрудники Роспотребнадзора установили, что причиной странного запаха, на который жаловались горожане, является одорант этилмеркаптан (этантиол), который используется в промышленном производстве. Обычно его применяют с целью определения утечки газа, не имеющего запаха.
Пробы воздуха показали, что концентрация химически опасного вещества этилмеркаптана с запахом гнилой капусты была превышена в 400 раз.
СК РФ по Омской области: «На трех промышленных предприятиях, расположенных в Советском округе Омска, и использующих данное вещество, работают следователи, проводятся осмотры территорий, выемки документации по технологическим операциям, допросы работников и специалистов, иные следственные действия».
Прокуратура области поставила расследование уголовного дела на контроль, передает РИА Новости.
Этим утром на горячую линию администрации города поступило более 200 жалоб. Горожане жаловались головную боль и першение в горле. В соцсетях сообщали, что удушливый запах ощущался в разных районах города.
Пробы воздуха показали, что концентрация химически опасного вещества этилмеркаптана с запахом гнилой капусты была превышена в 400 раз.
СК РФ по Омской области: «На трех промышленных предприятиях, расположенных в Советском округе Омска, и использующих данное вещество, работают следователи, проводятся осмотры территорий, выемки документации по технологическим операциям, допросы работников и специалистов, иные следственные действия».
Прокуратура области поставила расследование уголовного дела на контроль, передает РИА Новости.
Этим утром на горячую линию администрации города поступило более 200 жалоб. Горожане жаловались головную боль и першение в горле. В соцсетях сообщали, что удушливый запах ощущался в разных районах города.
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