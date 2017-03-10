#ТЫСУПЕР!
Сегодня
Сегодня
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 10.03, 19:15

Задержаны подозреваемые в расстреле экспедиторов в Армавире

комментировать

Задержаны подозреваемые в расстреле экспедиторов в Армавире

Задержаны подозреваемые в расстреле экспедиторов в Армавире

Трое жителей Армавира (Краснодарский край) и 36-летний мужчина из Новокубанска задержаны по подозрению в двойном убийстве.

По данным следствия, злоумышленники 7 ноября в лифте многоэтажного дома расстреляли водителей-экспедиторов сети магазинов, которые занимались сбором денег. На месте преступления были обнаружены гильзы от пистолета Макарова.

Как отметила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, добычей злоумышленников стали 17 млн рублей.

Сейчас решается вопрос об аресте задержанных. Обстоятельства преступления выясняются.

Читайте также

Показать ещё

Комментарии

ntv.ru

Меню сайта

Телекомпания

НТВ в социальных сетях

Приложения

Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru