Задержаны подозреваемые в расстреле экспедиторов в Армавире

Трое жителей Армавира (Краснодарский край) и
36-летний мужчина из Новокубанска задержаны по подозрению в двойном убийстве.
По данным следствия, злоумышленники 7 ноября в лифте многоэтажного дома расстреляли водителей-экспедиторов сети магазинов, которые занимались сбором денег. На месте преступления были обнаружены гильзы от пистолета Макарова.
Как отметила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, добычей злоумышленников стали 17 млн рублей.
Сейчас решается вопрос об аресте задержанных. Обстоятельства преступления выясняются.
Как отметила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, добычей злоумышленников стали 17 млн рублей.
Сейчас решается вопрос об аресте задержанных. Обстоятельства преступления выясняются.
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