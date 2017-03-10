Путин: Россия заинтересована в новом уровне взаимодействия с Турцией

Владимир Путин считает, что Россия и Турция могут не только наверстать упущенное в двусторонних отношениях, но и выйти на новый уровень сотрудничества.
Открывая переговоры с Реджепом Тайипом Эрдоганом, президент РФ отметил, что между РФ и Турцией уже восстановлен интенсивный политический диалог. Появился солидный потенциал для развития добрососедских связей.
Путин отметил, что Турция входит в в число основных внешнеэкономических партнеров России, а Россия для Турции — один из ключевых экспортных рынков. В 2016 году товарооборот между двумя странами снижался, однако, считает российский лидер, негативную динамику можно будет преодолеть уже в этом году.
Владимир Путин, президент РФ: «У России и Турции имеется солидный потенциал для поступательного развития добрососедских связей. Мы сможем не только наверстать упущенное, но и выйти на качественно новый уровень взаимодействия, по крайней мере российская сторона настроена на это и к этому готова».
В свою очередь Эрдоган отметил, что Турция и Россия уже прошли стадию нормализации отношений. Он также призвал отменить все санкции, в том числе снять ограничения для работающих в РФ турецких компаний. Также Эрдоган считает необходимым увеличить число авиарейсов между двумя странами и активизировать работу по переходу к безвизовому режиму.
Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции: «Что касается введения безвизового режима, мы также предпринимаем действия. Я думаю, что нам нужно ускорить эту деятельность».
Кроме того, Эрдоган пригласил Путина на заседание Организации черноморского экономического сотрудничества в Стамбуле, передает «Интерфакс».
Напомним, сегодня Владимир Путин и Реджеп Эрдоган проводят переговоры в Москве. Как сообщил накануне Дмитрий Песков, президенты обсудят широкий круг вопросов — от реализации «мегапроектов» до сирийского урегулирования.
Путин отметил, что Турция входит в в число основных внешнеэкономических партнеров России, а Россия для Турции — один из ключевых экспортных рынков. В 2016 году товарооборот между двумя странами снижался, однако, считает российский лидер, негативную динамику можно будет преодолеть уже в этом году.
Владимир Путин, президент РФ: «У России и Турции имеется солидный потенциал для поступательного развития добрососедских связей. Мы сможем не только наверстать упущенное, но и выйти на качественно новый уровень взаимодействия, по крайней мере российская сторона настроена на это и к этому готова».
В свою очередь Эрдоган отметил, что Турция и Россия уже прошли стадию нормализации отношений. Он также призвал отменить все санкции, в том числе снять ограничения для работающих в РФ турецких компаний. Также Эрдоган считает необходимым увеличить число авиарейсов между двумя странами и активизировать работу по переходу к безвизовому режиму.
Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции: «Что касается введения безвизового режима, мы также предпринимаем действия. Я думаю, что нам нужно ускорить эту деятельность».
Кроме того, Эрдоган пригласил Путина на заседание Организации черноморского экономического сотрудничества в Стамбуле, передает «Интерфакс».
Напомним, сегодня Владимир Путин и Реджеп Эрдоган проводят переговоры в Москве. Как сообщил накануне Дмитрий Песков, президенты обсудят широкий круг вопросов — от реализации «мегапроектов» до сирийского урегулирования.
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