«Убедил бы снять санкции»: калужский родственник Трампа дал интервью НТВ

У действующего президента США обнаружился родственник в Калуге. Первое телевизионное интервью Владислав Морозов дал нашему телеканалу.

Согласно генеалогическим изысканиям, Морозов с Трампом — дальние родственники по деду зятя Трампа Джареда Кушнера. Кушнер имеет белорусские корни.



По словам Морозова, особенно сильных эмоций информация о родстве с Трампом у него не вызвала.



Владислав Морозов: «Таких эмоций — „о, сейчас заживем!“, конечно, нет. Наука генеалогия такая есть, которая исследует родственные связи, переплетения родов. Интересно, когда находятся известные личности…



Судя по тому, что он пишет, человек глубоко не дурак и чувствует свою уверенность… Может быть, в российских условиях у него не получилось бы так развиться, как он развился с нуля. И некоторые советы, что он дает, — есть правильные, а есть несколько такого эксцентричного плана и, как у нас это раньше называлось, волюнтаризм и популизм».



Морозов также рассказал, что в случае гипотетической встречи с американским родственником он постарался бы убедить президента снять санкции с России и осуществить в РФ совместный проект в области сельского хозяйства.