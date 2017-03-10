Президент Чехии назвал себя агентом Путина и потребовал снять санкции с России

Президент Чехии Милош Земан заявил, что антироссийские санкции нужно отменить и наладить между Москвой и Прагой взаимовыгодные связи.
На встрече с журналистами в своей резиденции Милош Земан заявил: отношения между Россией и Чехией нужно выстраивать в прагматичном русле.
Милош Земан: «Хочу, чтобы завершились санкции. Хочу, чтобы развивались взаимовыгодные связи».
Это заявление чешский президент сделал на русском языке, а чуть позже с юмором отреагировал на упреки в излишних симпатиях к России и в шутку назвал себя «агентом Владимира Владимировича Путина».
Милош Земан: «Я агент России, а именно — Владимира Владимировича Путина. Должен дополнить, что я также агент китайского президента, а сейчас, как кажется, и нового американского президента тоже».
Правда, президент тут же добавил, что на самом деле является «агентом только одной страны — Чешской Республики», передает ТАСС.
Милош Земан: «Хочу, чтобы завершились санкции. Хочу, чтобы развивались взаимовыгодные связи».
Это заявление чешский президент сделал на русском языке, а чуть позже с юмором отреагировал на упреки в излишних симпатиях к России и в шутку назвал себя «агентом Владимира Владимировича Путина».
Милош Земан: «Я агент России, а именно — Владимира Владимировича Путина. Должен дополнить, что я также агент китайского президента, а сейчас, как кажется, и нового американского президента тоже».
Правда, президент тут же добавил, что на самом деле является «агентом только одной страны — Чешской Республики», передает ТАСС.
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