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  • 10.03, 17:43

Молдавскому министру придется публично извиняться за высказывания в адрес русских

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Молдавскому министру придется публично извиняться за высказывания в адрес русских

Молдавскому министру придется публично извиняться за высказывания в адрес русских

Молдавскому министру придется публично извиняться за высказывания в адрес русских
  • Фото: ru.sputnik.md

    • Глава транспортного министерства Молдавии Юрий Киринчук должен будет извиниться за свои слова в адрес русских, которые он себе позволил в одном из постов в соцсети.

    Совет по предупреждению и ликвидации дискриминации и обеспечению равенства Молдавии постановил, что извиняться Киринчук обязан публично, передает ТАСС.

    Ян Фельдман, председатель Совета по предупреждению и ликвидации дискриминации и обеспечению равенства Молдавии: «Свобода слова политика или публичной персоны в высказываниях более ограничена, чем у других членов общества. Мы считаем, что министр, используя предрассудки, допустил высказывание, дискриминирующее этническую группу».

    Извиняться Киринчуку придется за слова, которые он использовал в одном из своих постов на Facebook в прошлом году. Тогда министр транспорта и дорожной инфраструктуры Молдавии назвал идею сближения Кишинёва и Москвы «худшим из зол, которое только может случиться с гражданами республики со времен независимости», а также позволил себе другие нелестные высказывания в адрес русских.

    Слова Киринчука осудили Ассоциация русскоязычных журналистов и российское посольство в Молдавии. После инцидента в нашей дипмиссии выразили надежду, что «шовинистическая выходка официального лица» получит соответствующую реакцию со стороны властей. Сегодня Фелдьман сообщил, что министр обязан разместить на своей странице в Facebook «публичное извинение за дискриминационное по этническому критерию заявление».

    На прошлой неделе Партия социалистов, имеющая крупнейшую фракцию в молдавском парламенте, потребовала отправить Киринчука в отставку. Депутаты сочли, что в подведомственной ему отрасли сложилась нездоровая ситуация. Железнодорожники полгода не получают зарплату и устраивают акции протеста.

    В июне прошлого года социалисты обвинили министра Киринчука в коррупции и потребовали его отставки, но правящее большинство в парламенте Молдавии тогда не поддержало эту инициативу, побоявшись раскола в коалиции проевропейских партий, в которую входят либералы. Киринчук представляет Либеральную партию, которая выступает за вступление Молдавии в НАТО и объединение страны с соседней Румынией.

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