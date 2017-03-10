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  • 10.03, 17:43
В апреле «Победа» начнет выполнять рейсы в турецкую Аланью. авиакомпании, авиация, самолеты, тарифы и цены, Турция. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

В апреле «Победа» начнет выполнять рейсы в турецкую Аланью

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В апреле «Победа» начнет выполнять рейсы в турецкую Аланью

В апреле «Победа» начнет выполнять рейсы в турецкую Аланью

    Сегодня бюджетная авиакомпания «Победа» начала продажу билетов в турецкую Аланью. Рейсы стартуют 21 апреля, летать будут 3 раза в неделю.

    Сейчас регулярного авиасообщения с курортной Аланьей нет. Как и продуктовое эмбарго, ограничения на продажу путевок и авиасообщение с Турцией были введены в конце 2015 года.

    Сейчас туры продаются свободно, но чартерных рейсов по-прежнему нет. Когда их разрешат, цены на турпакеты могут упасть на 20–30%.

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