В апреле «Победа» начнет выполнять рейсы в турецкую Аланью

Сегодня бюджетная авиакомпания «Победа» начала продажу билетов в турецкую Аланью. Рейсы стартуют 21 апреля, летать будут 3 раза в неделю.

Сейчас регулярного авиасообщения с курортной Аланьей нет. Как и продуктовое эмбарго, ограничения на продажу путевок и авиасообщение с Турцией были введены в конце 2015 года.



Сейчас туры продаются свободно, но чартерных рейсов по-прежнему нет. Когда их разрешат, цены на турпакеты могут упасть на 20–30%.