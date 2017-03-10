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  • 10.03, 17:43

Найденные у острова Тао останки не принадлежат пропавшей российской дайверше

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Найденные у острова Тао останки не принадлежат пропавшей российской дайверше

Найденные у острова Тао останки не принадлежат пропавшей российской дайверше

В Бангкоке провели экспертизу найденных в Сиамском заливе у острова Тао останков, предположительно, принадлежащих пропавшей российской туристке Валентине Новоженовой. Однако результаты исследования данную версию не подтвердили.

По данным местной полиции, экспертиза в Институте судебной медицины показала, что найденные останки не являются человеческими. К тому же, сообщает издание The Nation, образцы ДНК с обнаруженной неподалеку футболки также не соответствуют образцам пропавшей девушки.

После оглашения результатов экспертизы полицейские, задействованные в расследовании исчезновения российской дайверши, планируют провести совещание, чтобы определить дальнейшие шаги в поисках. При этом в полиции отметили, что на следующей неделе надеются допросить приятеля Новоженовой, который сейчас находится на Филиппинах, но в ближайшее время вылетит в Таиланд. Также сообщается, что на остров Тао сегодня прилетела мать девушки.

Останки органического происхождения были найдены в море неподалеку от того места, где, предположительно, могла заниматься дайвингом пропавшая россиянка. Там же полицейские обнаружили зеленую футболку и фрагмент очков для подводного плавания. Все это было передано в Институт судебной медицины в Бангкоке.

Поиски пропавшей в середине февраля россиянки продолжаются. На данный момент полиция сосредоточила основные усилия расследования на версии несчастного случая во время погружения, так как за день до исчезновения дайверша написала в соцсетях, что собирается побить собственный рекорд, погрузившись глубже 22 метров без дыхательного аппарата.

Напомним, девушка, отдыхавшая в одном из отелей на острове Тао в Таиланде, пропала в середине февраля. 16 февраля Валентина должна была сдать ключи и выехать из отеля, но не сделала этого. После того, как в ее номере обнаружили личные вещи, включая паспорт и телефон, к поискам подключилась полиция.

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