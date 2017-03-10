Найденные у острова Тао останки не принадлежат пропавшей российской дайверше

В Бангкоке провели экспертизу найденных в Сиамском заливе у острова Тао останков, предположительно, принадлежащих пропавшей российской туристке Валентине Новоженовой. Однако результаты исследования данную версию не подтвердили.
По данным местной полиции, экспертиза в Институте судебной медицины показала, что найденные останки не являются человеческими. К тому же, сообщает издание The Nation, образцы ДНК с обнаруженной неподалеку футболки также не соответствуют образцам пропавшей девушки.
После оглашения результатов экспертизы полицейские, задействованные в расследовании исчезновения российской дайверши, планируют провести совещание, чтобы определить дальнейшие шаги в поисках. При этом в полиции отметили, что на следующей неделе надеются допросить приятеля Новоженовой, который сейчас находится на Филиппинах, но в ближайшее время вылетит в Таиланд. Также сообщается, что на остров Тао сегодня прилетела мать девушки.
Останки органического происхождения были найдены в море неподалеку от того места, где, предположительно, могла заниматься дайвингом пропавшая россиянка. Там же полицейские обнаружили зеленую футболку и фрагмент очков для подводного плавания. Все это было передано в Институт судебной медицины в Бангкоке.
к поискам подключилась полиция.
После оглашения результатов экспертизы полицейские, задействованные в расследовании исчезновения российской дайверши, планируют провести совещание, чтобы определить дальнейшие шаги в поисках. При этом в полиции отметили, что на следующей неделе надеются допросить приятеля Новоженовой, который сейчас находится на Филиппинах, но в ближайшее время вылетит в Таиланд. Также сообщается, что на остров Тао сегодня прилетела мать девушки.
Останки органического происхождения были найдены в море неподалеку от того места, где, предположительно, могла заниматься дайвингом пропавшая россиянка. Там же полицейские обнаружили зеленую футболку и фрагмент очков для подводного плавания. Все это было передано в Институт судебной медицины в Бангкоке.
к поискам подключилась полиция.
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