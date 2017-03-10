Задержанных в ЛНР украинских диверсантов подозревают в подготовке терактов

В Луганской народной республике задержали украинских диверсантов. Их подозревают в подготовке терактов на территории Донбасса и России. Более того, в Министерстве госбезопасности ЛНР считают, что они могут быть причастны к убийству Михаила Толстых, больше известного под позывным Гиви, который был одним из лидеров народного ополчения.
Видео, найденное в мобильном телефоне одного из задержанных, запечатлело первые минуты после взрыва автомобиля начальника народной милиции ЛНР Олега Анащенко. Съемка велась для отчета перед начальством. Теперь запись станет одним из доказательств причастности подозреваемых к теракту.
В Министерстве госбезопасности ЛНР сегодня заявили, что удалось выйти на целую сеть хорошо подготовленных диверсантов. Несколько человек задержаны в ходе спецоперации. При обысках обнаружен боевой схрон. В арсенале оказались тротиловые шашки, оружие, а также инструкции, карты и сменные телефоны.
По словам задержанного Сергея Иванчука и его напарника Ивана Деева, они были засланы в Луганск для совершения серии терактов. За Анащенко следили несколько дней с помощью кураторов, которые отслеживали все передвижения начальника народной милиции через его телефон. Взрывное устройство, которое экстремисты назвали «Лизой», они получили за два дня до убийства.
По словам подозреваемых, они оба проходили подготовку на базе 8-го полка спецназначения спецопераций Вооруженных сил Украины, который находится в Хмельницком и по разработке СБУ планирует диверсии и теракты, как в Донбассе, так и в России.
Как передает корреспондент НТВ Инна Осипова, только на территории ЛНР работали 6 диверсионных групп из 8-го полка. У каждой группы свой позывной, например, Крик, Гири, Соляры. Подготовкой, как говорят задержанные, занимались военные инструкторы из США, Латвии и Литвы. Сейчас спецслужбы республик Донбасса пытаются выйти на других диверсантов.
Как заявили в Луганской народной республике, есть данные, что диверсионные группы 8 спецполка вели подготовку терактов против военнослужащих на территории России, в частности, в Белгородской области. Кроме того, у диверсионных групп, по данным следствия, есть указания устранить некоторых представителей международных миссий, которые находятся сейчас в Донбассе.
В Министерстве госбезопасности ЛНР сегодня заявили, что удалось выйти на целую сеть хорошо подготовленных диверсантов. Несколько человек задержаны в ходе спецоперации. При обысках обнаружен боевой схрон. В арсенале оказались тротиловые шашки, оружие, а также инструкции, карты и сменные телефоны.
По словам задержанного Сергея Иванчука и его напарника Ивана Деева, они были засланы в Луганск для совершения серии терактов. За Анащенко следили несколько дней с помощью кураторов, которые отслеживали все передвижения начальника народной милиции через его телефон. Взрывное устройство, которое экстремисты назвали «Лизой», они получили за два дня до убийства.
По словам подозреваемых, они оба проходили подготовку на базе 8-го полка спецназначения спецопераций Вооруженных сил Украины, который находится в Хмельницком и по разработке СБУ планирует диверсии и теракты, как в Донбассе, так и в России.
Как передает корреспондент НТВ Инна Осипова, только на территории ЛНР работали 6 диверсионных групп из 8-го полка. У каждой группы свой позывной, например, Крик, Гири, Соляры. Подготовкой, как говорят задержанные, занимались военные инструкторы из США, Латвии и Литвы. Сейчас спецслужбы республик Донбасса пытаются выйти на других диверсантов.
Как заявили в Луганской народной республике, есть данные, что диверсионные группы 8 спецполка вели подготовку терактов против военнослужащих на территории России, в частности, в Белгородской области. Кроме того, у диверсионных групп, по данным следствия, есть указания устранить некоторых представителей международных миссий, которые находятся сейчас в Донбассе.
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