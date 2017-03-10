Объявлявшая импичмент президенту Южной Кореи судья забыла снять бигуди

Председатель Конституционного суда Южной Кореи прославилась на всю страну после того, как пришла на работу с бигудями в волосах.
Председатель Конституционного суда Южной Кореи, которая сегодня оглашала вердикт об импичменте президента страны, торопясь на работу утром, забыла снять бигуди для завивки волос.
Как передает Associated Press, многие граждане Южной Кореи даже и не думали посмеяться над курьезным случаем — напротив, судья 54-летняя Ли Чон Ми стала чуть ли не национальным героем и символом трудолюбивой женщины в своей стране.
«Бигуди Ли Чон Ми» стали сегодня самым актуальным запросом в популярном корейском поисковике, сообщает издание.
теперь уже бывшего президента обвиняют в вымогательстве пожертвований у ряда крупных компаний и переводе в их в НКО для собственных нужд.
Как передает Associated Press, многие граждане Южной Кореи даже и не думали посмеяться над курьезным случаем — напротив, судья 54-летняя Ли Чон Ми стала чуть ли не национальным героем и символом трудолюбивой женщины в своей стране.
«Бигуди Ли Чон Ми» стали сегодня самым актуальным запросом в популярном корейском поисковике, сообщает издание.
теперь уже бывшего президента обвиняют в вымогательстве пожертвований у ряда крупных компаний и переводе в их в НКО для собственных нужд.
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