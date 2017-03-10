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  • 10.03, 16:13

Объявлявшая импичмент президенту Южной Кореи судья забыла снять бигуди

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Объявлявшая импичмент президенту Южной Кореи судья забыла снять бигуди

Объявлявшая импичмент президенту Южной Кореи судья забыла снять бигуди

Объявлявшая импичмент президенту Южной Кореи судья забыла снять бигуди
  • Фото Reuters © 2017, yonhapnews.co.kr

    • Председатель Конституционного суда Южной Кореи прославилась на всю страну после того, как пришла на работу с бигудями в волосах.

    Председатель Конституционного суда Южной Кореи, которая сегодня оглашала вердикт об импичменте президента страны, торопясь на работу утром, забыла снять бигуди для завивки волос.

    Как передает Associated Press, многие граждане Южной Кореи даже и не думали посмеяться над курьезным случаем — напротив, судья 54-летняя Ли Чон Ми стала чуть ли не национальным героем и символом трудолюбивой женщины в своей стране.

    «Бигуди Ли Чон Ми» стали сегодня самым актуальным запросом в популярном корейском поисковике, сообщает издание.

    Скандал вокруг Пак Кын Хе разгорелся после известия о том, что приближенная Пак Кын Хе — Цой Сун Силь, не работавшая в администрации, правила тексты публичных президентских выступлений до того, как глава государства их зачитывала. Кроме того, подругу теперь уже бывшего президента обвиняют в вымогательстве пожертвований у ряда крупных компаний и переводе в их в НКО для собственных нужд.

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