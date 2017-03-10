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  • 10.03, 16:13
Подмосковный депутат напал на блогера во время заседания. депутаты, драки и избиения, Московская область. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Подмосковный депутат напал на блогера во время заседания

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Подмосковный депутат напал на блогера во время заседания

Подмосковный депутат напал на блогера во время заседания

Подмосковный депутат напал на блогера во время заседания
  • Фото: Андрей Трофимов /youtube.com

    • Следователи проверяют сообщения о том, что один из членов Совета депутатов подмосковного Сергиева Посада напал на блогера.

    Как сообщили в подмосковном управлении СК, по данному факту организована доследственная проверка.

    Ранее в Сети появилась запись того, как депутат Владимир Корощенко на заседании атаковал блогера Андрея Трофимова, который вел прямую трансляцию. Народный избранник, пытаясь отнять у блогера камеру, схватил его руками за шею, поднял, растянул связки шейного отдела позвоночника и поцарапал лицо.

    Пострадавший обратился в полицию и написал заявление. В ответ депутат обвинил Трофимова в хулиганстве.

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