Подмосковный депутат напал на блогера во время заседания

Следователи проверяют сообщения о том, что один из членов Совета депутатов подмосковного Сергиева Посада напал на блогера.
Как сообщили в подмосковном управлении СК, по данному факту организована доследственная проверка.
Ранее в Сети появилась запись того, как депутат Владимир Корощенко на заседании атаковал блогера Андрея Трофимова, который вел прямую трансляцию. Народный избранник, пытаясь отнять у блогера камеру, схватил его руками за шею, поднял, растянул связки шейного отдела позвоночника и поцарапал лицо.
Пострадавший обратился в полицию и написал заявление. В ответ депутат обвинил Трофимова в хулиганстве.
Ранее в Сети появилась запись того, как депутат Владимир Корощенко на заседании атаковал блогера Андрея Трофимова, который вел прямую трансляцию. Народный избранник, пытаясь отнять у блогера камеру, схватил его руками за шею, поднял, растянул связки шейного отдела позвоночника и поцарапал лицо.
Пострадавший обратился в полицию и написал заявление. В ответ депутат обвинил Трофимова в хулиганстве.
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