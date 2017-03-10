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  • 10.03, 16:13

МИД РФ подтвердил гибель 4 россиян при крушении вертолета в Стамбуле

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МИД РФ подтвердил гибель 4 россиян при крушении вертолета в Стамбуле

МИД РФ подтвердил гибель 4 россиян при крушении вертолета в Стамбуле

В МИД РФ подтвердили, что в результате крушения вертолета в Стамбуле погибли четыре россиянина.

В ситуационно-кризисном центре МИД РФ отметили, что всего жертвами катастрофы стали пять человек, в том числе россияне. Еще двое получили травмы.


Напомним, сегодня вертолет Sikorsky S-76 столкнулся с телебашней, расположенной неподалеку от выставочного центра в Стамбуле, и рухнул на трассу. Вертолет принадлежал группе компаний Eczacibasi.

Всего на борту находились семь человек, в том числе два пилота и пассажиры. В результате крушения погибли глава российского подразделения Eczacibasi Салим Озен, а также граждане РФ Александр Ванин, Игорь Кочергин, Людмила Чупрова и Елена Бадраган.




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