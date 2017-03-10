МИД РФ подтвердил гибель 4 россиян при крушении вертолета в Стамбуле

В МИД РФ подтвердили, что в результате крушения вертолета в Стамбуле погибли четыре россиянина.
В ситуационно-кризисном центре МИД РФ отметили, что всего жертвами катастрофы стали пять человек, в том числе россияне. Еще двое получили травмы.
рухнул на трассу. Вертолет принадлежал группе компаний Eczacibasi.
Всего на борту находились семь человек, в том числе два пилота и пассажиры. В результате крушения погибли глава российского подразделения Eczacibasi Салим Озен, а также граждане РФ Александр Ванин, Игорь Кочергин, Людмила Чупрова и Елена Бадраган.
#Турция — 5 чел., включая 4 россиян, погибли, 2 чел. ранены в результате падения вертолёта в Стамбуле@RusEmbTurkey@rusya_istanbul@MID_RF— МИД России 🇷🇺 ДСКЦ (@MID_travel) 10 марта 2017 г.
рухнул на трассу. Вертолет принадлежал группе компаний Eczacibasi.
Всего на борту находились семь человек, в том числе два пилота и пассажиры. В результате крушения погибли глава российского подразделения Eczacibasi Салим Озен, а также граждане РФ Александр Ванин, Игорь Кочергин, Людмила Чупрова и Елена Бадраган.
VIDEO Crash site of Sikorsky S-76C++ helicopter (TC-HEZ) accident in Istanbul, Turkey. At least 5 reported killed. pic.twitter.com/SH0iVIriFX— Air Disasters (@AirCrashMayday) 10 марта 2017 г.
#VIDEO I U Istanbulu pao #helikopter za gašenje požara https://t.co/eoLcmkgiRY #Istanbul #Buyukcekmece #helicopter pic.twitter.com/3SA2lBDg8n— ANADOLU AGENCY (BHS) (@aa_balkans) 10 марта 2017 г.
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